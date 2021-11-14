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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 11:58
Цитата:
Интересно, что существо ЭТИМ хотело сказать?
Не знало или знало, что ели русские 500 лет назад? Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?
А сейчас не едят?
Для чего рассусоливал, бред нёс?
Хоть чем-то русских уколоть? ("Вот ведь какие убогие, даже национальных блюд у них нет"?)
Уровень Абайки95!
abaika95:
Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят В Италии пиццу ещё с римской империи знают Шотландцы с древних времён Хаггис едят А у русских что? Пироги может быть только
Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят В Италии пиццу ещё с римской империи знают Шотландцы с древних времён Хаггис едят А у русских что? Пироги может быть только
Интересно, что существо ЭТИМ хотело сказать?
Не знало или знало, что ели русские 500 лет назад? Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?
А сейчас не едят?
Для чего рассусоливал, бред нёс?
Хоть чем-то русских уколоть? ("Вот ведь какие убогие, даже национальных блюд у них нет"?)
Уровень Абайки95!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:35
У Драга в профиле
Последний вход:04.11.21 13:22
Хотя он тут каждый день.
Мож это Барбара за него выходит?))
Последний вход:04.11.21 13:22
Хотя он тут каждый день.
Мож это Барбара за него выходит?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:50
Цитата:
---- Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.
maxsaf:
У Драга в профиле
У Драга в профиле
---- Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14171
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:55
Цитата:
при этом входит и выходит тоже с форума
раз вышел, значит вышел.
зашел - должен быть вход отмечен.
время же поминутно фиксируется.
вот сейчас он вышел.
давно это видел, не только него, у всех практически.
тут вопрос, последний вход куда-на сайт, на форум или еще куда?
если я с разных устройств и разных мест вхожу, то тут что читается последним входом? если без авторизации и с разных айпи
[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 13:15]
maxsaf:
Драга в профиле Последний вход:04.11.21 13:22
Драга в профиле Последний вход:04.11.21 13:22
при этом входит и выходит тоже с форума
раз вышел, значит вышел.
зашел - должен быть вход отмечен.
время же поминутно фиксируется.
вот сейчас он вышел.
давно это видел, не только него, у всех практически.
тут вопрос, последний вход куда-на сайт, на форум или еще куда?
если я с разных устройств и разных мест вхожу, то тут что читается последним входом? если без авторизации и с разных айпи
[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 13:15]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 13:26
Цитата:
Да я прикалываюсь, просто заметил, что он уже успел с донжуаном или как там его, подружиться. Шустрый
Гога:
Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.
Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.
Да я прикалываюсь, просто заметил, что он уже успел с донжуаном или как там его, подружиться. Шустрый
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:00
Цитата:
Тебе казахский уже чужеродным стал?
---
И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.
maxsaf:
Тебе казахский уже чужеродным стал?
---
И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:00
Цитата:
Самый главный вопрос - кто придумал "огонек"? Я кучу соусов перепробовал, достойной замены так и не нашел. Есть конечно один минус - запах чеснока. Но в эру ковида это не актуально
таноми52:
Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?
Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?
Самый главный вопрос - кто придумал "огонек"? Я кучу соусов перепробовал, достойной замены так и не нашел. Есть конечно один минус - запах чеснока. Но в эру ковида это не актуально
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:03
Цитата:
Ты же вроде игнорить меня собирался и остальных на это подбивал. Все, на что тебя хватило, да? Никто больше с тобой не разговаривает, и тебе приходится ко мне обращаться?
Тьфу на тебя три раза
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:04]
Уже не ваш земляк:
-- И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.
-- И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.
Ты же вроде игнорить меня собирался и остальных на это подбивал. Все, на что тебя хватило, да? Никто больше с тобой не разговаривает, и тебе приходится ко мне обращаться?
Тьфу на тебя три раза
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:04]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23280
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:04
Цитата:
А ты, попробуй, его сделать с хреном...
maxsaf:
Есть конечно один минус - запах чеснока
Есть конечно один минус - запах чеснока
А ты, попробуй, его сделать с хреном...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:06
Цитата:
Тьфу на тебя три раза
---
А где же состав с фекалиями?!
ПыСы. Отныне ты для меня - машинист дерьмового поезда.Нудный машинист.
maxsaf:
Тьфу на тебя три раза
---
А где же состав с фекалиями?!
ПыСы. Отныне ты для меня - машинист дерьмового поезда.Нудный машинист.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:07
Цитата:
Вместо чеснока, или вместе с чесноком?
Я помню батька делал какой-то соус с хреном, называл его "хреновина". Состав не помню, надо бы спросить
drakon:
А ты, попробуй, его сделать с хреном...
А ты, попробуй, его сделать с хреном...
Вместо чеснока, или вместе с чесноком?
Я помню батька делал какой-то соус с хреном, называл его "хреновина". Состав не помню, надо бы спросить
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:09
Цитата:
Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав
Уже не ваш земляк:
А где же состав с фекалиями?!
А где же состав с фекалиями?!
Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:11
Цитата:
Вместе с чесноком, у нас в русском магазине готовый продаётся, тоже хреновина называется почему то, хотя я енто снадобье, как огонёк по вкусу помню. А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся.
maxsaf:
Вместо чеснока, или вместе с чесноком?
Вместо чеснока, или вместе с чесноком?
Вместе с чесноком, у нас в русском магазине готовый продаётся, тоже хреновина называется почему то, хотя я енто снадобье, как огонёк по вкусу помню. А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:11
Цитата:
Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав
---
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.Оцифрованный №2?!
maxsaf:
Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав
---
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.Оцифрованный №2?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:13
Цитата:
Это не по феншую такое покупать. Только хенд мейд должно быть
elektron:
А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся.
А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся.
Это не по феншую такое покупать. Только хенд мейд должно быть
-
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