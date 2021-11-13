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Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42827
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
Кстати, вранье присуще вообще нашей власти. Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц. И это при наших ценах?
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5363
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 14:03
А где эти, виноватые предприниматели?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 828
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 15:26
Онлайн пройти перепись нам увы не удалось, завис их опрос на полпути и всё. Приходили переписчики, планшета не видел у них, писали ручкой в тетрадь. Вопросов немного задали. На мой ответ о зарплате в 100 тыс., переписчик покивал головой типа в основном все не больше суммы называют и также, как все не понимает откуда берётся средняя ЗП под 300 тыс. Посмотрим сколько будет средняя ЗП по результатам переписи.
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 102
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 17:42
Эта ложь во имя самообогащения! И не более того.
D
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 25
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 22:10
Как-то тут откушав грамм 500-700 аппетиного армянского ко...чаю, пришёл к выводу, что правда-вещь опасная, вредная, и кое-когда-смертельно-опасная.
От правды, и страдают, и за неё же и погибают, и от неё же и всякие последствия.
Другое дело-ложь. Это же совсем другое дело! Ну соврал! С кем не бывает. Поймали, пожурили, и живи себе дальше.
Кто не врал! Пусть признаётся! Пусть скажет что всегда был прав. Пусть стукнет себе пяткой вгрудь. Поверью и пойму.
Поэтому статья вредная и не полезная. Ложь-вот правда жизни. Брехня-вот двигатель прогресса и человечества.
Обман- результат развития общества.
От правды, и страдают, и за неё же и погибают, и от неё же и всякие последствия.
Другое дело-ложь. Это же совсем другое дело! Ну соврал! С кем не бывает. Поймали, пожурили, и живи себе дальше.
Кто не врал! Пусть признаётся! Пусть скажет что всегда был прав. Пусть стукнет себе пяткой вгрудь. Поверью и пойму.
Поэтому статья вредная и не полезная. Ложь-вот правда жизни. Брехня-вот двигатель прогресса и человечества.
Обман- результат развития общества.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 88
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 00:15
Цитата:
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Оруелл
Don Julio:
Брехня-вот двигатель прогресса и человечества. Обман- результат развития общества.
Брехня-вот двигатель прогресса и человечества. Обман- результат развития общества.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Оруелл
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4919
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 03:29
Вот никак не ожидал, что начиная с главным и вся эта котла окажутся великими брехунами, а я то верим им. Скоро открыто будут смеяться над нами доверчивыми и окажемся дураками...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 787
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 08:06
К нам на район приехала тетка фабричной наружности,без опознавательных знаков, но с планшетом, задала пару вопросов (ИНН и статус) и все. Перепись закончена. И какой "срез" общества они получат? Теперь можно нагнать такой статистики, что мама не горюй, Германия завидовать будет.
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 13.11.21
- Сообщений:
- 1
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 10:24
а ко мне приходила перепись, даже сфоткала их, на всякий случай
https://i.postimg.cc/YqKwHTyS/image.jpg
https://i.postimg.cc/YqKwHTyS/image.jpg
R
(Пользователи)
- Регистрация:
- 13.11.21
- Сообщений:
- 1
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 11:31
И у нас во дворе тусовались с шарфиками, по подъезду ходили, спрашивали, как положено и Алау показывало, что ходили, я там свою соседку видел
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14169
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 11:38
Цитата:
Цитата:
да, верим.
шутка.
asem1994:
а ко мне приходила перепись, даже сфоткала их, на
а ко мне приходила перепись, даже сфоткала их, на
Цитата:
Slava1985: по переписи к нам приходили люди, в экипировке шарф сумка планшет,
да, верим.
шутка.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14012
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 12:27
Цитата:
Цитата:
Блин, молодежь, ну вы че так палитесь? как дети малые
asem1994:
Цитата:
Rtut:
Блин, молодежь, ну вы че так палитесь? как дети малые
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14169
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 12:43
Цитата:
и тебе верим.
всем вновь зарегистировавшимся верим тоже.
[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 12:44]
Rtut:
И у нас во дворе тусовались с шарфиками, по подъезду ходили, спрашивали, как положено
И у нас во дворе тусовались с шарфиками, по подъезду ходили, спрашивали, как положено
и тебе верим.
всем вновь зарегистировавшимся верим тоже.
[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 12:44]
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