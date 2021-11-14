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≡ Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 14.11.21 - 12:32
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Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутата Сената Ахылбека Куришбаева по поводу подготовки кадров в области сельского хозяйства.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14012
Re: Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не...
Отправлено: 14.11.21 - 12:32
#1
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Да никто не хочет быть чабаном. Проще же выучиться на психолога и на форуме на кнопки тыкать. :lol:
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
25
Почти 4000 грантов на обучение по сельхозспециальностям не освоили в Казахстане за последние 3 года
Отправлено: 14.11.21 - 12:35
#2
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