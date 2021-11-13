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≡ Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
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Кстати, вранье присуще вообще нашей власти. Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц. И это при наших ценах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 14:03
#15
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А где эти, виноватые предприниматели?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
828
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 15:26
#16
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Онлайн пройти перепись нам увы не удалось, завис их опрос на полпути и всё. Приходили переписчики, планшета не видел у них, писали ручкой в тетрадь. Вопросов немного задали. На мой ответ о зарплате в 100 тыс., переписчик покивал головой типа в основном все не больше суммы называют и также, как все не понимает откуда берётся средняя ЗП под 300 тыс. Посмотрим сколько будет средняя ЗП по результатам переписи.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
102
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 17:42
#17
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Эта ложь во имя самообогащения! И не более того.
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
25
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 22:10
#18
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Как-то тут откушав грамм 500-700 аппетиного армянского ко...чаю, пришёл к выводу, что правда-вещь опасная, вредная, и кое-когда-смертельно-опасная.
От правды, и страдают, и за неё же и погибают, и от неё же и всякие последствия.
Другое дело-ложь. Это же совсем другое дело! Ну соврал! С кем не бывает. Поймали, пожурили, и живи себе дальше.
Кто не врал! Пусть признаётся! Пусть скажет что всегда был прав. Пусть стукнет себе пяткой вгрудь. Поверью и пойму.
Поэтому статья вредная и не полезная. Ложь-вот правда жизни. Брехня-вот двигатель прогресса и человечества.
Обман- результат развития общества.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
88
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 00:15
#19
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Цитата:
Don Julio:
Брехня-вот двигатель прогресса и человечества. Обман- результат развития общества.

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Оруелл
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4919
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 03:29
#20
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Вот никак не ожидал, что начиная с главным и вся эта котла окажутся великими брехунами, а я то верим им. Скоро открыто будут смеяться над нами доверчивыми и окажемся дураками...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
787
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 08:06
#21
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К нам на район приехала тетка фабричной наружности,без опознавательных знаков, но с планшетом, задала пару вопросов (ИНН и статус) и все. Перепись закончена. И какой "срез" общества они получат? Теперь можно нагнать такой статистики, что мама не горюй, Германия завидовать будет.
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a
§ asem1994
(Пользователи)
Регистрация:
13.11.21
Сообщений:
1
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 10:24
#22
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а ко мне приходила перепись, даже сфоткала их, на всякий случай :-)
https://i.postimg.cc/YqKwHTyS/image.jpg
Профайл
R
§ Rtut
(Пользователи)
Регистрация:
13.11.21
Сообщений:
1
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 11:31
#23
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И у нас во дворе тусовались с шарфиками, по подъезду ходили, спрашивали, как положено и Алау показывало, что ходили, я там свою соседку видел
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14169
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 11:38
#24
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Цитата:
asem1994:
а ко мне приходила перепись, даже сфоткала их, на



Цитата:
Slava1985: по переписи к нам приходили люди, в экипировке шарф сумка планшет,


да, верим.
шутка.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14012
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 12:27
#25
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Цитата:
asem1994:

Цитата:
Rtut:

Блин, молодежь, ну вы че так палитесь? как дети малые :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14169
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 14.11.21 - 12:43
#26
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Цитата:
Rtut:
И у нас во дворе тусовались с шарфиками, по подъезду ходили, спрашивали, как положено


и тебе верим.
всем вновь зарегистировавшимся верим тоже.

[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 12:44]
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