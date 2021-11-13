Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?

Отправлено: - 22:10

Как-то тут откушав грамм 500-700 аппетиного армянского ко...чаю, пришёл к выводу, что правда-вещь опасная, вредная, и кое-когда-смертельно-опасная.

От правды, и страдают, и за неё же и погибают, и от неё же и всякие последствия.

Другое дело-ложь. Это же совсем другое дело! Ну соврал! С кем не бывает. Поймали, пожурили, и живи себе дальше.

Кто не врал! Пусть признаётся! Пусть скажет что всегда был прав. Пусть стукнет себе пяткой вгрудь. Поверью и пойму.

Поэтому статья вредная и не полезная. Ложь-вот правда жизни. Брехня-вот двигатель прогресса и человечества.

Обман- результат развития общества.