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≡ Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42823
Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
Отправлено: 13.11.21 - 14:40
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Музыканты предложили зрителю послушать многолетние хиты Nirvana, Led Zeppelin, Queen, Imagine Dragons, Виктора Цоя, Земфиры, а также песни Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Ерлана Кокеева, Алексея Чумакова, Любэ, Михаила Бублика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 14:40
#1
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Неплохо, я бы сходил на такое..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
640
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 15:04
#2
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Класс!
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
21
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 21:04
#3
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Цитата:
Ибо всё преходяще, а музыка вечна

Смею предположить что среди форучан, наверняка имеется изрядное количество тянущихся к красивому и изящному. И присутствовавших на данном сейшене, не скромничайте, поделились восторгом.
Ибо я сам, в силу обстоятельств, не смог сие лицезреть и насладиться.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
Отправлено: 14.11.21 - 00:11
#4
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Форумчане на такие дела не ходят..
Кто то мчитает деревья, кто то засекает время на остановках, кто то просто троллит и завидует на форуме нг...
В общем времени нет ни у кого..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
787
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 14.11.21 - 08:15
#5
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Я, например, с удовольствием бы посетил сие действо, но " широко разрекламированного" или хоть афишки нигде не увидел, во всяком случае в Рудном.
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