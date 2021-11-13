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Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
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