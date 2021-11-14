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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 78 из 78«1...767778
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14009
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:17
#1156
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Цитата:
111:
Сегодня даже пиво не пью, хотя суббота..

А вот это действительно странно, на тебя не похоже. :lol: обычно в это время ты уже слова в предложения не в состоянии складывать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14009
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:19
#1157
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Цитата:
111:
А зачем учить то его? Мне это не нужно..

Шикарная цитата. Вставлю в рамочку :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:20
#1158
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Цитата:
maxsaf:
Ну да ну да)) все с тобой

Потому что если вспомнишь, как вчера дракоша, это самое может прийти, а зачем оно надо, если к спорам не готов и отдыхаешь?
Надо когда немного выпил, не с кем поговорить, по душам на Х...
Или на другие интересные буквы..
А так че толку, так получится что я Его вызываю как Духа или Джина..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:21
#1159
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Цитата:
maxsaf:
Шикарная цитата. Вставлю в рамочку

Рамочку можешь сразу на свою голову одеть..
И не надо будет ничего больше вставлять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:24
#1160
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Цитата:
maxsaf:
обычно в это время ты уже слова в предложения

Главно различать букву х или Х..
Предложения то в принципе никому не нужны при этом..
Просто сказал Х..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:25
#1161
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Как просто добавил воды..
И уже все понятно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14009
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:25
#1162
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Цитата:
111:

Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:29
#1163
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Цитата:
maxsaf:
Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать

Зачем меня?
Он мыслит в общем..
И войдет в Историю как царь Петр например..
Еще бы Аляску отобрал у вас, вообще дар Божий..
Но когда там армия геев на 100 процентрв станет, тогда думаю можно и без кровопролития..
Просто разрешить им карнавал на Камчатке, за это они отдадут хоть мать родную..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:29
#1164
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Цитата:
maxsaf:
даже крестик носишь

Крестик у жены, я не крещеный..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14009
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:31
#1165
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Цитата:
111:
Крестик у жены, я не крещеный..

Ну и не надо - все равно не поможет 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5363
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:32
#1166
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Цитата:
maxsaf:
Ну и не надо - все равно не поможет

Ей это помогает..
Ее же вера..
Если ты без веры живешь, это не означает что без нее живут остальные..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 04:12
#1167
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"....какая боль, какая боль: Франция-Казахстан 8:0...." - в среднем в течении каждых 11 минут, французы вкатывали мячик в ворота казахов.
Казахские футболисты встали в ряд с Кипром и прочими третьеразрядными сборными.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
302
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 06:39
#1168
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111, надо давно определиться с верой. Что мешает сходить в церковь и сделать обряд? Ты же по матери неверный! Купи себе дорогой крестик и носи на здоровье!
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
302
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 06:42
#1169
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Цитата:
ACROS:

Кто вообще пустил казахов на такой чемпионат? Заплатили хорошо? 8-) :-) :-( :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 07:52
#1170
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
пустил казахов


Это была инициатива покойного Р.Алиева -тогдашнего всесильного зятя президента. Географически, Казахстан имел полное право быть членом УЕФА - часть территорий находиться в Европе. По мне: Казахстан когда участвовал в чемпионатах и турнирах в Азии, имел более высокие рейтинги и показатели были выше. А, инфраструктуру и массовость футбола можно поднимать и не участвуя в европейских соревнованиях: - было бы реальное желание.
В европах казахские футболисты играют роль мальчиков для битья. Футбол у нас НИКОГДА не будет спортом №1: мы не Южная Америка: у нас были , есть и будут : - силовые виды спорта - борьба, бокс, штанга.
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