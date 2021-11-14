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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:17
Цитата:
А вот это действительно странно, на тебя не похоже. обычно в это время ты уже слова в предложения не в состоянии складывать
111:
Сегодня даже пиво не пью, хотя суббота..
Сегодня даже пиво не пью, хотя суббота..
А вот это действительно странно, на тебя не похоже. обычно в это время ты уже слова в предложения не в состоянии складывать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:19
Цитата:
Шикарная цитата. Вставлю в рамочку
111:
А зачем учить то его? Мне это не нужно..
А зачем учить то его? Мне это не нужно..
Шикарная цитата. Вставлю в рамочку
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:20
Цитата:
Потому что если вспомнишь, как вчера дракоша, это самое может прийти, а зачем оно надо, если к спорам не готов и отдыхаешь?
Надо когда немного выпил, не с кем поговорить, по душам на Х...
Или на другие интересные буквы..
А так че толку, так получится что я Его вызываю как Духа или Джина..
maxsaf:
Ну да ну да)) все с тобой
Ну да ну да)) все с тобой
Потому что если вспомнишь, как вчера дракоша, это самое может прийти, а зачем оно надо, если к спорам не готов и отдыхаешь?
Надо когда немного выпил, не с кем поговорить, по душам на Х...
Или на другие интересные буквы..
А так че толку, так получится что я Его вызываю как Духа или Джина..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:21
Цитата:
Рамочку можешь сразу на свою голову одеть..
И не надо будет ничего больше вставлять..
maxsaf:
Шикарная цитата. Вставлю в рамочку
Шикарная цитата. Вставлю в рамочку
Рамочку можешь сразу на свою голову одеть..
И не надо будет ничего больше вставлять..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:24
Цитата:
Главно различать букву х или Х..
Предложения то в принципе никому не нужны при этом..
Просто сказал Х..
maxsaf:
обычно в это время ты уже слова в предложения
обычно в это время ты уже слова в предложения
Главно различать букву х или Х..
Предложения то в принципе никому не нужны при этом..
Просто сказал Х..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:25
Как просто добавил воды..
И уже все понятно..
И уже все понятно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:25
Цитата:
Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать
111:
Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:29
Цитата:
Зачем меня?
Он мыслит в общем..
И войдет в Историю как царь Петр например..
Еще бы Аляску отобрал у вас, вообще дар Божий..
Но когда там армия геев на 100 процентрв станет, тогда думаю можно и без кровопролития..
Просто разрешить им карнавал на Камчатке, за это они отдадут хоть мать родную..
maxsaf:
Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать
Владимиру Владимировичу все равно, что ты в проруби купаешься, сало трескаешь или даже крестик носишь - он тебя не станет спасать
Зачем меня?
Он мыслит в общем..
И войдет в Историю как царь Петр например..
Еще бы Аляску отобрал у вас, вообще дар Божий..
Но когда там армия геев на 100 процентрв станет, тогда думаю можно и без кровопролития..
Просто разрешить им карнавал на Камчатке, за это они отдадут хоть мать родную..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:29
Цитата:
Крестик у жены, я не крещеный..
maxsaf:
даже крестик носишь
даже крестик носишь
Крестик у жены, я не крещеный..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:31
Цитата:
Ну и не надо - все равно не поможет
111:
Крестик у жены, я не крещеный..
Крестик у жены, я не крещеный..
Ну и не надо - все равно не поможет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 02:32
Цитата:
Ей это помогает..
Ее же вера..
Если ты без веры живешь, это не означает что без нее живут остальные..
maxsaf:
Ну и не надо - все равно не поможет
Ну и не надо - все равно не поможет
Ей это помогает..
Ее же вера..
Если ты без веры живешь, это не означает что без нее живут остальные..
A
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 04:12
"....какая боль, какая боль: Франция-Казахстан 8:0...." - в среднем в течении каждых 11 минут, французы вкатывали мячик в ворота казахов.
Казахские футболисты встали в ряд с Кипром и прочими третьеразрядными сборными.
Казахские футболисты встали в ряд с Кипром и прочими третьеразрядными сборными.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 06:39
111, надо давно определиться с верой. Что мешает сходить в церковь и сделать обряд? Ты же по матери неверный! Купи себе дорогой крестик и носи на здоровье!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 06:42
Цитата:
Кто вообще пустил казахов на такой чемпионат? Заплатили хорошо?
ACROS:
Кто вообще пустил казахов на такой чемпионат? Заплатили хорошо?
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