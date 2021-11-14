Отправлено: - 02:20

maxsaf:

Ну да ну да)) все с тобой

Цитата:Потому что если вспомнишь, как вчера дракоша, это самое может прийти, а зачем оно надо, если к спорам не готов и отдыхаешь?Надо когда немного выпил, не с кем поговорить, по душам на Х...Или на другие интересные буквы..А так че толку, так получится что я Его вызываю как Духа или Джина..