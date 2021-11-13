Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”

Отправлено: - 00:11

Форумчане на такие дела не ходят..

Кто то мчитает деревья, кто то засекает время на остановках, кто то просто троллит и завидует на форуме нг...

В общем времени нет ни у кого..