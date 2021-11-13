Отправлено: - 21:06

abaika95: Ты до сих пор не можешь отличить сарказм и тролинг))

abaika95: Я пишу то что хотят услышать форумчане

abaika95:драники

Цитата:Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов. Здесь на форуме троллинга нет от слова совсем.Цитата:Форумчане, что вы хотите услышать? Человек всё про вас напишет.Цитата:Драники белорусское блюдо. Как и ещё сотня блюд из картофеля. И слово "драники" это из белорусского языка. На Украине их называют деруны.