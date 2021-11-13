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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 76 из 77«1...74757677»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11066
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 20:24
#1126
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Украинская кухня по богаче будет
Вареники,драники,деруны,борщ,сальцо
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5348
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 20:55
#1127
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Чистим стоянку..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5348
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 20:59
#1128
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И вот блин, некуда сходить, а куда то надо...

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 21:00
#1129
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Цитата:
abaika95:
драники,деруны,

Драники, это и есть - деруны.
Это Беларусская кухня... :lol: :-o
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 21:06
#1130
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Цитата:
abaika95: Ты до сих пор не можешь отличить сарказм и тролинг))

Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов. Здесь на форуме троллинга нет от слова совсем.
Цитата:
abaika95: Я пишу то что хотят услышать форумчане

Форумчане, что вы хотите услышать? Человек всё про вас напишет.
Цитата:
abaika95:драники

Драники белорусское блюдо. Как и ещё сотня блюд из картофеля. И слово "драники" это из белорусского языка. На Украине их называют деруны.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 21:09
#1131
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Цитата:
Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые выступили против принятия Генассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Вот и вскрылись современные нацисты.
Профайл
D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
21
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 21:20
#1132
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Цитата:
abaika95:
У русских скупая национальная кухня (не русофобия) Щи да каша

:lol:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11066
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 23:41
#1133
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Цитата:
drakon:
Драники, это и есть - деруны. Это Беларусская кухня..

Серьезно? Ну вот значит не полностью я ещё знаю украинскую кухню
Цитата:
serg kost:
Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов. Здесь на форуме троллинга нет от слова совсем.

Как же как же
А Макс? Не в плане что он хороший клоун но тролль вполне)
Цитата:
serg kost:
Форумчане, что вы хотите услышать? Человек всё про вас напишет.

Ну вот же
И ты хорошо троллишь
Цитата:
serg kost:
Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов.

Цитата:
serg kost:
Вот и вскрылись современные нацисты.

Потомучто Россия под видом этой якобы праведной инициативы пытается играть на публику а на деле пытается всеми силами прикрыть разные не красивые моменты истории СССР

Цитата:
Don Julio:

И что из этой обычной Средневековой европейской кухни осталось сейчас в России? Кроме красной икры и кабачковой))
Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят
Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят
В Италии пиццу ещё с римской империи знают
Шотландцы с древних времён Хаггис едят
А у русских что? Пироги может быть только
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11066
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 23:46
#1134
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Сейчас в России как-то не удобно уже публично обсуждать пакт молотогоребинтропа потомучто сразу налетят с истерикой
А вот!! А вот!!! Вы нашу страну обсираете!!! Деды воевали!! Победили!! Чемберлен вообще с Гитлером встречался лично а Сталин нет!! Причем тут пакты о мире с нацистами и разделы польши!?! Полякам так и надо!! Бебебе и Прибалтам! И финам тоже!
И вообще можем повторить!!!
Образование не можем
Науку не можем
Социальные условия не можем
Культуру не можем
А положить в чернозём 27 млн человек МОЖЕМ ещё КАК!
Большого ума как говорится не надо))

[Исправлено: abaika95, 13.11.2021 - 23:47]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13999
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 23:57
#1135
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Цитата:
abaika95:
А положить в чернозём 27 млн человек МОЖЕМ ещё КАК!

Я вот смотрю на деревеньку Дракона. Нормальная такая деревенька. И если сравнивать с российскими деревеньками, или украинскими, или азиатских республик бывшего СССР, то где-то глубоко внутри сидит ощущение, что Германия победила в итоге. Как таг?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23279
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 23:58
#1136
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Всем спокойной ночи... :lol: :oops: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13999
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 00:01
#1137
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Цитата:
drakon:
Всем спокойной ночи...

Теперь уж вряд ли :lol:
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
21
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 00:05
#1138
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
535
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 00:35
#1139
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Цитата:
abaika95: Образование не можем Науку не можем Социальные условия не можем Культуру не можем

Ты про Казахстан сейчас?Цитата:
abaika95:
А положить в чернозём 27 млн человек МОЖЕМ ещё КАК!

А это точно русские их убили?
А может германские нацисты, которых ты пытаешься обелить?

[Исправлено: serg kost, 14.11.2021 - 00:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5348
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 01:37
#1140
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Суббота, день отдыха..
В принципе неплохо, когда нет ходячей оскорбившейся и погнавшей на буквах азбуки..
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