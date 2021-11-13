drakon: Драники, это и есть - деруны. Это Беларусская кухня..
Серьезно? Ну вот значит не полностью я ещё знаю украинскую кухню Цитата:
serg kost: Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов. Здесь на форуме троллинга нет от слова совсем.
Как же как же А Макс? Не в плане что он хороший клоун но тролль вполне) Цитата:
serg kost: Форумчане, что вы хотите услышать? Человек всё про вас напишет.
Ну вот же И ты хорошо троллишь Цитата:
serg kost: Хороший троллинг я слышал у хороших клоунов.
Цитата:
serg kost: Вот и вскрылись современные нацисты.
Потомучто Россия под видом этой якобы праведной инициативы пытается играть на публику а на деле пытается всеми силами прикрыть разные не красивые моменты истории СССР
Цитата:
Don Julio:
И что из этой обычной Средневековой европейской кухни осталось сейчас в России? Кроме красной икры и кабачковой)) Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят В Италии пиццу ещё с римской империи знают Шотландцы с древних времён Хаггис едят А у русских что? Пироги может быть только
Сейчас в России как-то не удобно уже публично обсуждать пакт молотогоребинтропа потомучто сразу налетят с истерикой А вот!! А вот!!! Вы нашу страну обсираете!!! Деды воевали!! Победили!! Чемберлен вообще с Гитлером встречался лично а Сталин нет!! Причем тут пакты о мире с нацистами и разделы польши!?! Полякам так и надо!! Бебебе и Прибалтам! И финам тоже! И вообще можем повторить!!! Образование не можем Науку не можем Социальные условия не можем Культуру не можем А положить в чернозём 27 млн человек МОЖЕМ ещё КАК! Большого ума как говорится не надо))
abaika95: А положить в чернозём 27 млн человек МОЖЕМ ещё КАК!
Я вот смотрю на деревеньку Дракона. Нормальная такая деревенька. И если сравнивать с российскими деревеньками, или украинскими, или азиатских республик бывшего СССР, то где-то глубоко внутри сидит ощущение, что Германия победила в итоге. Как таг?
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