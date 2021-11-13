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≡ Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42822
Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт камерного оркестра областной филармонии с шоу-программой «Rock & Love”
Отправлено: 13.11.21 - 14:40
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Музыканты предложили зрителю послушать многолетние хиты Nirvana, Led Zeppelin, Queen, Imagine Dragons, Виктора Цоя, Земфиры, а также песни Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Ерлана Кокеева, Алексея Чумакова, Любэ, Михаила Бублика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5346
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 14:40
#1
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Неплохо, я бы сходил на такое..
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
640
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 15:04
#2
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Класс!
Профайл
D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
20
Re: Show must go on! - В Костанае с аншлагом прошел концерт...
Отправлено: 13.11.21 - 21:04
#3
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Цитата:
Ибо всё преходяще, а музыка вечна

Смею предположить что среди форучан, наверняка имеется изрядное количество тянущихся к красивому и изящному. И присутствовавших на данном сейшене, не скромничайте, поделились восторгом.
Ибо я сам, в силу обстоятельств, не смог сие лицезреть и насладиться.
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