Отправлено: - 20:47

сайлау курманов:

семь лямов

Цитата:Себестоимость заготовки одной тонны сена в среднем, максимум около 5 000 тенге. Это операции: косовица, подбор, погрузка, транспортировка, скирдование: всего пять операции, и как правило с трактором МТЗ - самым экономичным и "вечным" трактором, - 600 рулонов по 300 кг.=180 тонн. 180*5 000 тенге = 900 000 тенге. Пусть будет один миллион. Себестоимость одного килограмма сена, будет =5,5 тенге.7 500 000 тенге/600 рул. =12 500 тенге один рулон/300 кг. =41,6 тенге - стоимость одного килограмма сена.41,6 тенге - что то дюже, дорогое сено для себя накосили. Золото, а не сено. Лучше бы, летом, у меня купили бы, продавал по 25 000 тенге за тонну.И этот пожар - не случайный, - скорее всего, я думаю, кто то из "обиженных" бывших работников. И время же выбрал - когда уже практически сена не найдёшь.