Отправлено: - 17:25

[Исправлено: Серый волк, 13.11.2021 - 17:47]

Вчера 12 ноября в одном из родильных домов запада Москвы родился ребёнок.Серый волк, сразу скажу, непосредственного отношения к рождению этого маленького жителя Москвы не имеет.Но вот к Кустанаю это дитя имеет некоторое отношение.В паспорте папы ребёнка место рождения записано: г. Кустанай Кустанайской области.В далёком уже 2000 году мы вывезли семью. Маму и мальчика 7 лет, из уже суверенного Костаная в Россию.Главным решающим аргументом было, ребёнку нужно в школу. И лучше начинать учиться в российских школах сразу.Крайне не легкий был выбор для мамы уехать из родного города, бросив работу в другую уже страну с ребёнком.Но взвесив из-за дитя решились и были вывезены.Таким образом мама и ребёнок оказались в Наукограде Дубна.А ребёнок в первый же день пошёл в гимназию.С качественным обучением.Где принято работать на уроках.Где долго и упорно учат детей использовать технологии будущего.Ставить их на вооружение своих знаний.Это очень трудно организовать.Нет.Это невероятно трудно, чтоб получать учебный процесс, так, чтоб ученик постоянно знал, здесь он может использовать гаджеты. Ноутбуки. Компьютеры, далее планшеты, смартфон, умные часы итд. Это гигантская работа не одного учителя. а всего коллектива.Сформировать навыки мгновенного получения информации там где нужно.И именно когда нужно!Организовать обучение так, чтоб не игры и соцсети.А ведь никаких методичек на этот счёт не существовалоло практически.Мир менялся стремительно.Только новационные школы могли пытаться сами угнаться за прогрессом.И это образование отличается как земля и небо от обычных отсталых школ.Спустя 11 лет после 2000 года вывезенное дитя окончило гимназию.Затем полученные знания и навыки очень пригодились для дальнейшего образования.Не думаю, что ребёнок испытывал очень большие сожаления. что не смог учиться в какой-нибудь школе КостанаяНа протяжении 20 лет мы очень хорошо получаем представление об уровне образования выпускников школ Казахстана, которые приезжают учиться в наши ВУЗы после школы в РК.На примере тех, кто приезжал далее хорошо видно.И не только с более приличного в плане образования севера.Но и с южных областей.Это вообще дичь несусветная кстати, и уровень таджиков на стройке мало уже отличается.Кроме писать и читать абсолютный ноль. Но это долгая тема...Вчера 12 ноября у вывезенного тогда в 2000-м году уже у самого родился сын.И мы знаем как он будет его воспитывать и учить.От земляков думаем что подарить.Министерству шкафчиков для телефонов в Казахстане есть коллективное пожелание (минобром его язык не повернется назвать у нас и выпускников приехавших).Пофигу, что во всем мире есть уже прогрессивные технологии и методики работы с учениками для качественных школ с использованием современного мира, а дурацкие и кстати незаконные запреты на уровне позорного отсталого министерства и его трухлявой вертикали до Гороно прямо ставят крест на развитии в может быть ещё где-то пытающихся развивать детей продвинутых инновационных школах! Только хардкор.И обязательно с контролем ящиков, чтоб в них были телефоны!!!