Отправлено: - 20:18

Серый волк:

Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок. Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.

Цитата:Эта серая мордашка уже лет 30 в городе не живётА лезет рассуждать как тот таксист о том чего не знает и видит только из новостей))