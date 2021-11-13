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≡ Вы в какую сторону воюете?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42822
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 09:33
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На два дня стал пешеходом, нужно было в 18-00 добраться из ЦУМа в 8ой микрорайон. Ждал 30 минут 21ый маршрут, в итоге на 13ом доехал до Наримановки, там пересел (еле влез) на 25ый только во второй автобус, первый проехал мимо, полностью набитый. Через час добрался до места. Хотел с ЦУМа заказать такси через Яндекс-такси - цена 1350 тенге плюс ожидание, решил сэкономить)).
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
173
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 09:33
#1
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спрашиваете в какую сторону они воюют? Я думаю воюют за себя родимых. А что им остается делать то? Горючка, которая взлетела как тут пишут в два раза им не подотчетна. Не они хозяева . За годы этой независимости вся экономика стала получужой и подчинена в основном иностранным компаниям. А им до фонаря проблемы казахского народа. Так же и казпочта, народный банк, да и многие многие другие флагманские и не очень предприятия уже под иностранцами. Вот и думайте, что могут чиновники. Ничего они не могут, просто выживают. Вот вам и независимость о которой нацпатриоты уже трубят 30 лет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5346
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 14:02
#2
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Надо было до СХИ, оттуда пешочком.
Уид же вроде всегда так делает .
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
828
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:07
#3
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Цитата:
рихард:
Я думаю воюют за себя родимых

Воюют люди, за выживание в сложных условиях, когда власть молча стоит в стороне. Беспредел с ценами на ГСМ и газ, а отсюда естественное удорожание всего и вся, проблема с кормами у сельчан, сейчас вот эти же сельчане вынуждены мёрзнуть в своих домах, так как элементарно нет угля в стране. Небольшой перечень проблем, которые власти не способны решить. Зато срочно кинулись производить свою вакцину и выделили кучу денег для этого.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23278
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:19
#4
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Цитата:
KOS77:
выделили кучу денег для этого.

Чтобы их - украсть... :lol: :-P
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11701
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:30
#5
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Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок.
Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.
Такое ощущение, что движет ими не только:Цитата:
drakon:
Чтобы их - украсть...

Да, не только коррупция.

Дестабилизация работы общественного транспорта с целью получения битком набитых автобусов - об этом мечтающие о дестабилизации в стране только мечтать могли! Большего вреда в это время крайне заразного штамма даже трудно придумать.
Разве что бомбить КЖБИ нанесет больший урон.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11063
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 20:18
#6
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Цитата:
Серый волк:
Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок. Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.

Эта серая мордашка уже лет 30 в городе не живёт
А лезет рассуждать как тот таксист о том чего не знает и видит только из новостей))
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D
* Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
18
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 20:34
#7
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Я не понял автора.
Почему у него все так сложно?
Он что не смог вызвать такси!?
Этоже удобно и недорого.
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