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Вы в какую сторону воюете?
Вы в какую сторону воюете?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42822
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 09:33
На два дня стал пешеходом, нужно было в 18-00 добраться из ЦУМа в 8ой микрорайон. Ждал 30 минут 21ый маршрут, в итоге на 13ом доехал до Наримановки, там пересел (еле влез) на 25ый только во второй автобус, первый проехал мимо, полностью набитый. Через час добрался до места. Хотел с ЦУМа заказать такси через Яндекс-такси - цена 1350 тенге плюс ожидание, решил сэкономить)).
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 173
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 09:33
спрашиваете в какую сторону они воюют? Я думаю воюют за себя родимых. А что им остается делать то? Горючка, которая взлетела как тут пишут в два раза им не подотчетна. Не они хозяева . За годы этой независимости вся экономика стала получужой и подчинена в основном иностранным компаниям. А им до фонаря проблемы казахского народа. Так же и казпочта, народный банк, да и многие многие другие флагманские и не очень предприятия уже под иностранцами. Вот и думайте, что могут чиновники. Ничего они не могут, просто выживают. Вот вам и независимость о которой нацпатриоты уже трубят 30 лет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5346
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 14:02
Надо было до СХИ, оттуда пешочком.
Уид же вроде всегда так делает .
Уид же вроде всегда так делает .
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 828
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:07
Цитата:
Воюют люди, за выживание в сложных условиях, когда власть молча стоит в стороне. Беспредел с ценами на ГСМ и газ, а отсюда естественное удорожание всего и вся, проблема с кормами у сельчан, сейчас вот эти же сельчане вынуждены мёрзнуть в своих домах, так как элементарно нет угля в стране. Небольшой перечень проблем, которые власти не способны решить. Зато срочно кинулись производить свою вакцину и выделили кучу денег для этого.
рихард:
Я думаю воюют за себя родимых
Я думаю воюют за себя родимых
Воюют люди, за выживание в сложных условиях, когда власть молча стоит в стороне. Беспредел с ценами на ГСМ и газ, а отсюда естественное удорожание всего и вся, проблема с кормами у сельчан, сейчас вот эти же сельчане вынуждены мёрзнуть в своих домах, так как элементарно нет угля в стране. Небольшой перечень проблем, которые власти не способны решить. Зато срочно кинулись производить свою вакцину и выделили кучу денег для этого.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23278
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:19
Цитата:
Чтобы их - украсть...
KOS77:
выделили кучу денег для этого.
выделили кучу денег для этого.
Чтобы их - украсть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11701
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 15:30
Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок.
Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.
Такое ощущение, что движет ими не только:Цитата:
Да, не только коррупция.
Дестабилизация работы общественного транспорта с целью получения битком набитых автобусов - об этом мечтающие о дестабилизации в стране только мечтать могли! Большего вреда в это время крайне заразного штамма даже трудно придумать.
Разве что бомбить КЖБИ нанесет больший урон.
Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.
Такое ощущение, что движет ими не только:Цитата:
drakon:
Чтобы их - украсть...
Чтобы их - украсть...
Да, не только коррупция.
Дестабилизация работы общественного транспорта с целью получения битком набитых автобусов - об этом мечтающие о дестабилизации в стране только мечтать могли! Большего вреда в это время крайне заразного штамма даже трудно придумать.
Разве что бомбить КЖБИ нанесет больший урон.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11063
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 20:18
Цитата:
Эта серая мордашка уже лет 30 в городе не живёт
А лезет рассуждать как тот таксист о том чего не знает и видит только из новостей))
Серый волк:
Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок. Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.
Действия так называемых вами властей в этом городе давно похожи на действия агентов иностранных разведок. Всё что они делают прямым образом превращается в крайне вредоносное для жителей, для города и для государства.
Эта серая мордашка уже лет 30 в городе не живёт
А лезет рассуждать как тот таксист о том чего не знает и видит только из новостей))
D
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 18
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 20:34
Я не понял автора.
Почему у него все так сложно?
Он что не смог вызвать такси!?
Этоже удобно и недорого.
Почему у него все так сложно?
Он что не смог вызвать такси!?
Этоже удобно и недорого.
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