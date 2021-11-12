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≡ Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42821
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
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Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими 9 ноября около 16.00 на улице Парковая. В ходе разбирательств выяснилось, что у 40-летнего водителя нет и никогда не было водительского удостоверения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4918
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
#1
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Почему с потребителями этой гадости до сих пор церемонятся, наркоманы рудного ходят курить- колоться в парковую зону, там куча камер, можно каждого выцепить и отвести в соответствующие заведения.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
948
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 21:05
#2
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Цитата:
Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими

На фото ведь не Нива ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
509
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 07:14
#3
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Цитата:
Автомобиль помещен на штрафстоянку, так как он оказался снятым с учёта в РФ.

Источник:


Ну никогда такого не было и вот опять...
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Universer
§ Universer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.07
Сообщений:
39
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 08:45
#4
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Цитата:
dandiv:
На фото ведь не Нива

Полиция не очень в моделях машин разбирается, все норм.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14166
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 13.11.21 - 08:54
#5
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///в рамках республиканского ОПМ "Безопасная дорога///

у них только одно ОПМ закочилось, следом другое ОПМ.
весь год короче ОПМ
как причина остановки без причины.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 08:56]
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
910
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 10:09
#6
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Цитата:
Universer:
В олиции отметили,


поэтому все норм
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
910
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 10:50
#7
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молча исправили, теперь мой язво-комент не понятен (
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
747
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 12:54
#8
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Когда уже истребят этих даунов на дырявых рос учётах. Это ведь ужас что они творят! Разобьёт он чужую машину и что с него взять?? ГАИшники,пожалуйста,видите такую гнилую 10ку или чепырку на рос учёте,пожалуйста,тормозите и проверяйте водителя на адекватность! Они опасны для общества!
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
342
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 13.11.21 - 14:27
#9
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Цитата:
antonK:
молча исправили, теперь мой язво-комент не понятен (

Ну, извините)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11699
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 15:18
#10
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Цитата:
dandiv:
На фото ведь не Нива

Что употребляли полицаи в этой газете ведь не написано.
Вполне возможно они смотрели на это, и видели именно Ниву!
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121" ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11060
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 15:30
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну никогда такого не было и вот опять...

Не отбирай хлеб у Юджина!
Это единственная умная мысль которую он тут неустанно повторяет)
Цитата:
Серый волк:
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121

Может они в сортах ****а не разбираются как ты?
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