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Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42821
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими 9 ноября около 16.00 на улице Парковая. В ходе разбирательств выяснилось, что у 40-летнего водителя нет и никогда не было водительского удостоверения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4918
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
Почему с потребителями этой гадости до сих пор церемонятся, наркоманы рудного ходят курить- колоться в парковую зону, там куча камер, можно каждого выцепить и отвести в соответствующие заведения.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 948
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 21:05
Цитата:
На фото ведь не Нива
Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими
На фото ведь не Нива
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 509
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 07:14
Цитата:
Ну никогда такого не было и вот опять...
Автомобиль помещен на штрафстоянку, так как он оказался снятым с учёта в РФ.
Источник:
Источник:
Ну никогда такого не было и вот опять...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.08.07
- Сообщений:
- 39
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 08:45
Цитата:
Полиция не очень в моделях машин разбирается, все норм.
dandiv:
На фото ведь не Нива
На фото ведь не Нива
Полиция не очень в моделях машин разбирается, все норм.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14166
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 13.11.21 - 08:54
///в рамках республиканского ОПМ "Безопасная дорога///
у них только одно ОПМ закочилось, следом другое ОПМ.
весь год короче ОПМ
как причина остановки без причины.
[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 08:56]
у них только одно ОПМ закочилось, следом другое ОПМ.
весь год короче ОПМ
как причина остановки без причины.
[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 08:56]
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 10:09
Цитата:
поэтому все норм
Universer:
В олиции отметили,
В олиции отметили,
поэтому все норм
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 10:50
молча исправили, теперь мой язво-комент не понятен (
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 747
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 12:54
Когда уже истребят этих даунов на дырявых рос учётах. Это ведь ужас что они творят! Разобьёт он чужую машину и что с него взять?? ГАИшники,пожалуйста,видите такую гнилую 10ку или чепырку на рос учёте,пожалуйста,тормозите и проверяйте водителя на адекватность! Они опасны для общества!
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 342
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 13.11.21 - 14:27
Цитата:
Ну, извините)
antonK:
молча исправили, теперь мой язво-комент не понятен (
молча исправили, теперь мой язво-комент не понятен (
Ну, извините)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11699
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 15:18
Цитата:
Что употребляли полицаи в этой газете ведь не написано.
Вполне возможно они смотрели на это, и видели именно Ниву!
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121"
dandiv:
На фото ведь не Нива
На фото ведь не Нива
Что употребляли полицаи в этой газете ведь не написано.
Вполне возможно они смотрели на это, и видели именно Ниву!
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11060
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 13.11.21 - 15:30
Цитата:
Не отбирай хлеб у Юджина!
Это единственная умная мысль которую он тут неустанно повторяет)
Цитата:
Может они в сортах ****а не разбираются как ты?
ПолиграфЪ Боярышников:
Ну никогда такого не было и вот опять...
Ну никогда такого не было и вот опять...
Не отбирай хлеб у Юджина!
Это единственная умная мысль которую он тут неустанно повторяет)
Цитата:
Серый волк:
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121
Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121
Может они в сортах ****а не разбираются как ты?
-
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