Отправлено: - 15:30

ПолиграфЪ Боярышников:

Ну никогда такого не было и вот опять...

Серый волк:

Не думаете же вы, что у них столь низкий коэффициент интеллекта, что они не знают что такое "ВАЗ-2121

Цитата:Не отбирай хлеб у Юджина!Это единственная умная мысль которую он тут неустанно повторяет)Цитата:Может они в сортах ****а не разбираются как ты?