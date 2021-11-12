Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...

Отправлено: - 12:54

Когда уже истребят этих даунов на дырявых рос учётах. Это ведь ужас что они творят! Разобьёт он чужую машину и что с него взять?? ГАИшники,пожалуйста,видите такую гнилую 10ку или чепырку на рос учёте,пожалуйста,тормозите и проверяйте водителя на адекватность! Они опасны для общества!