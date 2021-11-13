Отправлено: - 11:40

elektron:

Так и я в отличие от вас, ели и использую, то не как оскорбительное. И к тем, кто сам не против, для них это статус и похвала.

Цитата:Если вы говорите кому-то из своих знакомых, то без проблем, но если в отношении неопределенного круга лиц - то ваше правило тут не работает. Поэтому продолжайте говорить своим знакомым, кто не возражает. За этот круг не выходите - и все, нет проблем