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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 74 из 75«1...72737475»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 11:40
#1096
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Цитата:
elektron:
Так и я в отличие от вас, ели и использую, то не как оскорбительное. И к тем, кто сам не против, для них это статус и похвала.

Если вы говорите кому-то из своих знакомых, то без проблем, но если в отношении неопределенного круга лиц - то ваше правило тут не работает. Поэтому продолжайте говорить своим знакомым, кто не возражает. За этот круг не выходите - и все, нет проблем ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 11:47
#1097
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Цитата:
maxsaf:
Если вы говорите кому-то из своих знакомых, то без проблем, но если в отношении неопределенного круга лиц - то ваше правило тут не работает.

А вы точно уверены, что те 30 млн. оскорбятся? :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 11:55
#1098
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Цитата:
maxsaf:
И в добавок на "ты" перешел с малознакомыми людьми. Это уже точно дно

Ну на "ты" разговор как бы на равных. Но когда вот добавляют "если бы не всунули, то не было бы" или что то типа того, то да, оскорбление, как и одноимённое слово для вас. :lol: Я лично ничего против на "ты" не имею, с таноми, драконом и ещё пару форумчан без проблем. Но как говорится, опять же от контекста многое зависит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:17
#1099
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Цитата:
elektron:
А вы точно уверены, что те 30 млн. оскорбятся?

Ну мы и так уже из 50 млн убрали 20 млн ваших друзей. Давайте еще 20 уберем, чтобы уже наверняка останется 10 миллионов. Мало?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:20
#1100
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Цитата:
elektron:
Ну на "ты" разговор как бы на равных. Но когда вот добавляют "если бы не всунули, то не было бы" или что то типа того, то да, оскорбление, как и одноимённое слово для вас. Я лично ничего против на "ты" не имею, с таноми, драконом и ещё пару форумчан без проблем. Но как говорится, опять же от контекста многое зависит.

Я же четко обозначил - с мало знакомыми людьми. Ваши примеры - мимо. А про "всунуть" - я там ничего от себя не добавил практически, а кого оскорбило - ну значит они так видимо поняли :lol: Речь шла о проводе с интернетом ))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:30
#1101
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Цитата:
maxsaf:
Мало?))

Более чем достаточно, это их выбор, нужно уважать. :lol: Цитата:
maxsaf:
Речь шла о проводе с интернетом ))

Ну тогда всё пучком. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:34
#1102
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читаю сейчас новость о саммите
тюркоязычных стран в Турции. перед президентом нашим табличка-KAZAKISTAN.
это на турецком.
чего это они.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:38
#1103
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Цитата:
alex_60:
табличка-KAZAKISTAN.

Действительно, не совсем удачно получилось на турецкой латинице :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 12:42
#1104
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посмотрел как на других языках
Казахстан на китайском –
это "Хасакэ сытан",
на японском – "Казафусутан",на французском – "Казакстон",
а на языке маори и вовсе – "Кататанга".
читается так.
наглые такие.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 12:52]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2697
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 13:38
#1105
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Немного музыки в выходной

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 13:41
#1106
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Цитата:
alex_60:
посмотрел как на других языках

Когда турки и азербайджанцы видят на одежде казахстанских туристов надпись Qazaqstan, то читают её как Газагстан. Ибо буква Q у них произносится как Г.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2310
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 13:50
#1107
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Хорошая музыка для успокоения нервов форумчан

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 13:50
#1108
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О как..
Пельмени русские, все наелись?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 13:55
#1109
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Во все виноват оказался дракоша...Цитата:
drakon:
Про вкусную еду. А то надоели уже, буквы Х и М...

Но кое кого эти буквы притянули, не смотря ни на что ..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8125
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 14:09
#1110
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Ну раз музыкальная пауза, то мелодия судьбы (schicksalsmelodie) от Карел Готт


[Исправлено: elektron, 13.11.2021 - 09:16]
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