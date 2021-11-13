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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 73 из 73«1...717273
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:49
#1081
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Цитата:
111:
Пора бай бай, всем пока...

Книжку под подушку положить не забудь, так слова новые запоминать легче ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8119
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:50
#1082
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Цитата:
maxsaf:
Ну тогда смело продолжайте пользоваться и этим словом тоже, в Германии ))

Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать? :lol: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:51
#1083
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Цитата:
Гога:
Меня результат с википедии вполне устраивает

Ну вот как там сказано про войну - значит так и есть, я спорить не стану ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:53
#1084
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Цитата:
maxsaf:

Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в, или Восто́чная война́, или Русская война́ — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:54
#1085
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И где тут твоя Краина??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:55
#1086
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И чей Крым ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:55
#1087
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Цитата:
elektron:
Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать?

А я в отличие от вас предпочитаю не использовать уничижительные слова по отношению к народу или нации. Даже те, которые законом не запрещены ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:56
#1088
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Цитата:
Гога:
И где тут твоя Краина??

Не знаю)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:57
#1089
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Цитата:
Гога:
И чей Крым ??

Российский) я же говорил уже) у вас со зрением все ок?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 04:43
#1090
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дурдом шоу поздноватенько сегодня закончилось.
111, три слова, и не ваш, обсуждали всю ночь фекалии.э
на фоне фото теста и туалетной бумаги.
при этом измазались в них с головы до ног,
но это как раз видать цель и была такая.

[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 09:56]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
300
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 07:49
#1091
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На сытый желудок 111ому легко спорится! Там на Украйне и в Крыму хоть догадываются, что на форуме в Казахии несколько лоботрясов дерутся изза них?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 10:19
#1092
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Ничёсе!
Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!
Но, Макс, как всегда, до оскорблений не скатился!
Абайка уже всех подряд наоскорблял бы (нанести оскорбление, втоптать в грязь, плюнуть в глаза, плюнуть в душу, нанести обиду, испоганить, задеть, лягнуть, плюнуть в лицо и т.п.)!
Вот такие, старина Драк, дела на форуме пока мы спим! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 10:54
#1093
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Цитата:
таноми52:
Ничёсе! Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!


да нет, единодушия нет.
да, свора сформировалась, это
да. из неудачников. вот и ноют нытики. трое.
один все оксорбляет, гоняется за ним кто-то, ну тут комплекс и бухло, второй поддакивает,потому что ничего другого не может, третий как попугай
один и тот же вопрос сто раз за ночь задает, ник старый бы уже вернул.
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