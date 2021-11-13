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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:49
Цитата:
Книжку под подушку положить не забудь, так слова новые запоминать легче
111:
Пора бай бай, всем пока...
Пора бай бай, всем пока...
Книжку под подушку положить не забудь, так слова новые запоминать легче
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8119
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:50
Цитата:
Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать?
maxsaf:
Ну тогда смело продолжайте пользоваться и этим словом тоже, в Германии ))
Ну тогда смело продолжайте пользоваться и этим словом тоже, в Германии ))
Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:51
Цитата:
Ну вот как там сказано про войну - значит так и есть, я спорить не стану
Гога:
Меня результат с википедии вполне устраивает
Меня результат с википедии вполне устраивает
Ну вот как там сказано про войну - значит так и есть, я спорить не стану
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:53
Цитата:
Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в, или Восто́чная война́, или Русская война́ — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой
maxsaf:
Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в, или Восто́чная война́, или Русская война́ — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:54
И где тут твоя Краина??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:55
И чей Крым ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:55
Цитата:
А я в отличие от вас предпочитаю не использовать уничижительные слова по отношению к народу или нации. Даже те, которые законом не запрещены
elektron:
Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать?
Я то могу его использовать, а вы по отношению к темнокожим, можете соответствующее слово использовать?
А я в отличие от вас предпочитаю не использовать уничижительные слова по отношению к народу или нации. Даже те, которые законом не запрещены
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:56
Цитата:
Не знаю)
Гога:
И где тут твоя Краина??
И где тут твоя Краина??
Не знаю)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:57
Цитата:
Российский) я же говорил уже) у вас со зрением все ок?
Гога:
И чей Крым ??
И чей Крым ??
Российский) я же говорил уже) у вас со зрением все ок?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 04:43
дурдом шоу поздноватенько сегодня закончилось.
111, три слова, и не ваш, обсуждали всю ночь фекалии.э
на фоне фото теста и туалетной бумаги.
при этом измазались в них с головы до ног,
но это как раз видать цель и была такая.
[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 09:56]
111, три слова, и не ваш, обсуждали всю ночь фекалии.э
на фоне фото теста и туалетной бумаги.
при этом измазались в них с головы до ног,
но это как раз видать цель и была такая.
[Исправлено: alex_60, 13.11.2021 - 09:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 300
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 07:49
На сытый желудок 111ому легко спорится! Там на Украйне и в Крыму хоть догадываются, что на форуме в Казахии несколько лоботрясов дерутся изза них?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2696
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 10:19
Ничёсе!
Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!
Но, Макс, как всегда, до оскорблений не скатился!
Абайка уже всех подряд наоскорблял бы (нанести оскорбление, втоптать в грязь, плюнуть в глаза, плюнуть в душу, нанести обиду, испоганить, задеть, лягнуть, плюнуть в лицо и т.п.)!
Вот такие, старина Драк, дела на форуме пока мы спим!
Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!
Но, Макс, как всегда, до оскорблений не скатился!
Абайка уже всех подряд наоскорблял бы (нанести оскорбление, втоптать в грязь, плюнуть в глаза, плюнуть в душу, нанести обиду, испоганить, задеть, лягнуть, плюнуть в лицо и т.п.)!
Вот такие, старина Драк, дела на форуме пока мы спим!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14164
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 10:54
Цитата:
да нет, единодушия нет.
да, свора сформировалась, это
да. из неудачников. вот и ноют нытики. трое.
один все оксорбляет, гоняется за ним кто-то, ну тут комплекс и бухло, второй поддакивает,потому что ничего другого не может, третий как попугай
один и тот же вопрос сто раз за ночь задает, ник старый бы уже вернул.
таноми52:
Ничёсе! Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!
Ничёсе! Как ополчились-то на Макса! Какое единодушие!
да нет, единодушия нет.
да, свора сформировалась, это
да. из неудачников. вот и ноют нытики. трое.
один все оксорбляет, гоняется за ним кто-то, ну тут комплекс и бухло, второй поддакивает,потому что ничего другого не может, третий как попугай
один и тот же вопрос сто раз за ночь задает, ник старый бы уже вернул.
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