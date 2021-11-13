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≡ Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42819
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
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Кстати, вранье присуще вообще нашей власти. Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц. И это при наших ценах?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14164
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
#1
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а что им остается делать?
спасать себя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:03
#2
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Цитата:
Или откуда Елбасы взял, что семья, где работают два человека, получает 500 тысяч тенге?

Так то когда было? Щас то поди уже мильен :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:06
#3
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Цитата:
Смею так утверждать не только потому, что ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили.

Через пол-года кого то посадят за хищения, деньги уже можно не искать))


Цитата:
Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц.

Ну это столько тратит он ;-)
Остальное тратит супруга :lol:

[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:17]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:10
#4
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Цитата:
Из него следует, что годовая инфляция в Казахстане перестала расти. И это может быть только у нас - когда цены растут, а инфляция снижается.

Ну видимо цены не на все растут, на что-то снижаются. Например кто-то бизнес почти бесплатно отжал, или зЕмли купил за копейки. В среднем получается что цены стоят на месте :-)

PS: запросите методику расчета - ее обязательно нужно добавить в школьную программу. Там нобелевская премия светит за нее, как минимум ;-)

[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:16
#5
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Цитата:
Почему растут потребительские кредиты?

Наверное банк теперь платит комиссию и вознаграждение потребителю ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:30
#6
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Цитата:
Не дай бог дожить до времен Дракулы, который запер в доме всех нищих и поджег

Это легко - изолировать единым языком, национальной идеей, привязать к месту рождения мифическими героями - и все, человек никуда не убежит - не нужны будут ни цепи, ни заборы. Хотя у самих "дракул" и дети учатся за границей, и недвижимость там, и деньги.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
531
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:44
#7
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ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили.

На нашей улице тоже ни кто не опрашивал
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
531
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:45
#8
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Исправьте " не аботающим "

[Исправлено: Я, 13.11.2021 - 09:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13991
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
На нашей улице тоже ни кто не опрашивал

Перестаньте, иначе щас многие примерно то же самое начнут говорить, и все вскроется раньше времени, и возможно часть денег успеют обнаружить :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
340
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 10:16
#10
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Цитата:
Я:
Исправьте " не аботающим "

Спасибо, исправили
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2609
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 10:39
#11
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[Исправлено: Козлов я, 13.11.2021 - 10:40]
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