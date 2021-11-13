Отправлено: - 09:06

Смею так утверждать не только потому, что ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили.

Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц.

[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:17]

Цитата:Через пол-года кого то посадят за хищения, деньги уже можно не искать))Цитата:Ну это столько тратит онОстальное тратит супруга