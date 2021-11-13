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Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42819
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
Кстати, вранье присуще вообще нашей власти. Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц. И это при наших ценах?
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14164
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:00
а что им остается делать?
спасать себя.
спасать себя.
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:03
Цитата:
Так то когда было? Щас то поди уже мильен
Или откуда Елбасы взял, что семья, где работают два человека, получает 500 тысяч тенге?
Так то когда было? Щас то поди уже мильен
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:06
Цитата:
Через пол-года кого то посадят за хищения, деньги уже можно не искать))
Цитата:
Ну это столько тратит он
Остальное тратит супруга
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:17]
Смею так утверждать не только потому, что ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили.
Через пол-года кого то посадят за хищения, деньги уже можно не искать))
Цитата:
Чего стоит заявление министра национальной экономики РК о том, что он на всю семью тратит на продукты 50-60 тысяч тенге в месяц.
Ну это столько тратит он
Остальное тратит супруга
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:17]
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:10
Цитата:
Ну видимо цены не на все растут, на что-то снижаются. Например кто-то бизнес почти бесплатно отжал, или зЕмли купил за копейки. В среднем получается что цены стоят на месте
PS: запросите методику расчета - ее обязательно нужно добавить в школьную программу. Там нобелевская премия светит за нее, как минимум
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:22]
Из него следует, что годовая инфляция в Казахстане перестала расти. И это может быть только у нас - когда цены растут, а инфляция снижается.
Ну видимо цены не на все растут, на что-то снижаются. Например кто-то бизнес почти бесплатно отжал, или зЕмли купил за копейки. В среднем получается что цены стоят на месте
PS: запросите методику расчета - ее обязательно нужно добавить в школьную программу. Там нобелевская премия светит за нее, как минимум
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2021 - 09:22]
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:16
Цитата:
Наверное банк теперь платит комиссию и вознаграждение потребителю
Почему растут потребительские кредиты?
Наверное банк теперь платит комиссию и вознаграждение потребителю
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:30
Цитата:
Это легко - изолировать единым языком, национальной идеей, привязать к месту рождения мифическими героями - и все, человек никуда не убежит - не нужны будут ни цепи, ни заборы. Хотя у самих "дракул" и дети учатся за границей, и недвижимость там, и деньги.
Не дай бог дожить до времен Дракулы, который запер в доме всех нищих и поджег
Это легко - изолировать единым языком, национальной идеей, привязать к месту рождения мифическими героями - и все, человек никуда не убежит - не нужны будут ни цепи, ни заборы. Хотя у самих "дракул" и дети учатся за границей, и недвижимость там, и деньги.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 531
Re: Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:44
ко мне никто не приходил, а потому, что и соседей никто не опрашивал. Ни я, ни они онлайн-перепись не проходили.
На нашей улице тоже ни кто не опрашивал
На нашей улице тоже ни кто не опрашивал
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 531
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:45
Исправьте " не аботающим "
[Исправлено: Я, 13.11.2021 - 09:46]
[Исправлено: Я, 13.11.2021 - 09:46]
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 09:47
Цитата:
Перестаньте, иначе щас многие примерно то же самое начнут говорить, и все вскроется раньше времени, и возможно часть денег успеют обнаружить
Я:
На нашей улице тоже ни кто не опрашивал
На нашей улице тоже ни кто не опрашивал
Перестаньте, иначе щас многие примерно то же самое начнут говорить, и все вскроется раньше времени, и возможно часть денег успеют обнаружить
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 340
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 10:16
Цитата:
Спасибо, исправили
Я:
Исправьте " не аботающим "
Исправьте " не аботающим "
Спасибо, исправили
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2609
Николай ВОРОНИН: Ложь во спасение?
Отправлено: 13.11.21 - 10:39
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