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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:19
Цитата:
И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным?
maxsaf:
Нашли все таки слово "хохол" в википедии? ))
Нашли все таки слово "хохол" в википедии? ))
И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:20
Цитата:
__ И есть флюс. А конкретно ---Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??
maxsaf:
айтишнику, который по выходным жарит себе стейки?
айтишнику, который по выходным жарит себе стейки?
__ И есть флюс. А конкретно ---Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:23
Цитата:
Я ответил. Вас может ответ не устроил? Ну так не задавайте вопросов если не готовы к ответам))
Гога:
Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??
Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??
Я ответил. Вас может ответ не устроил? Ну так не задавайте вопросов если не готовы к ответам))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:23
Цитата:
Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..
Гога:
Так Максик и не ответил , кто
Так Максик и не ответил , кто
Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:26
Цитата:
Ну опрос проведите, вы же собирались вроде. Ну или у мамы меркель спросите, че она скажет. Вы вообще по какому закону живете? По шариату уже?
elektron:
И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным?
И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным?
Ну опрос проведите, вы же собирались вроде. Ну или у мамы меркель спросите, че она скажет. Вы вообще по какому закону живете? По шариату уже?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:26
Максаф в одиночку противостоял всем!
Завтра его наградят в Канаде за это..
Жаль только что за свою Украину он ссыт бороться в реале...
Завтра его наградят в Канаде за это..
Жаль только что за свою Украину он ссыт бороться в реале...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:28
Цитата:
У тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный? Ну ты не суетись, стой спокойно в очереди, еще успеешь задать
111:
Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..
Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..
У тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный? Ну ты не суетись, стой спокойно в очереди, еще успеешь задать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
Цитата:
Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал.
maxsaf:
Ну опрос проведите, вы же собирались вроде.
Ну опрос проведите, вы же собирались вроде.
Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
Цитата:
Ну почему всем))
Те, кто поумнее, не ввязывались
111:
Максаф в одиночку противостоял всем! Завтра его наградят в Канаде за это..
Максаф в одиночку противостоял всем! Завтра его наградят в Канаде за это..
Ну почему всем))
Те, кто поумнее, не ввязывались
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
Цитата:
Понял , Толстой с хоо. Ми воевал !!! Или как всегда вы не знаете , потому что это ВАМ Это неинтересно +-- как мне вас жалко неуч!!
maxsaf:
Понял , Толстой с хоо. Ми воевал !!! Или как всегда вы не знаете , потому что это ВАМ Это неинтересно +-- как мне вас жалко неуч!!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:30
Цитата:
Ну и ладно
Гога:
как мне вас жалко неуч!!
как мне вас жалко неуч!!
Ну и ладно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:30
Цитата:
К чему тебе в Кагаде, к самой низшей касте мигрантов, задавать вопрос?
По моему вопрос исчерпан..
maxsaf:
тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный
тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный
К чему тебе в Кагаде, к самой низшей касте мигрантов, задавать вопрос?
По моему вопрос исчерпан..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:31
Цитата:
ну это уже говорит само за себя. Всех с почином!
maxsaf:
Те, кто поумнее, не ввязывались
Те, кто поумнее, не ввязывались
ну это уже говорит само за себя. Всех с почином!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:31
Цитата:
Меня результат с википедии вполне устраивает
elektron:
Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал.
Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал.
Меня результат с википедии вполне устраивает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:32
Цитата:
Ну..
Передай абайке привет..
Что он к дураку оппоненту не ввязывается..
maxsaf:
кто поумнее, не ввязывались
кто поумнее, не ввязывались
Ну..
Передай абайке привет..
Что он к дураку оппоненту не ввязывается..
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