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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 71 из 72«1...69707172»
Ответить Новый топик
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:19
#1051
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Цитата:
maxsaf:
Нашли все таки слово "хохол" в википедии? ))

И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным? :oops:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4406
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:20
#1052
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Цитата:
maxsaf:
айтишнику, который по выходным жарит себе стейки?

__ И есть флюс. А конкретно ---Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:23
#1053
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Цитата:
Гога:
Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??

Я ответил. Вас может ответ не устроил? Ну так не задавайте вопросов если не готовы к ответам))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5328
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:23
#1054
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Цитата:
Гога:
Так Максик и не ответил , кто

Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:26
#1055
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Цитата:
elektron:
И что, с каких пор вика стала законом о оскорблении? Да ещё международным?

Ну опрос проведите, вы же собирались вроде. Ну или у мамы меркель спросите, че она скажет. Вы вообще по какому закону живете? По шариату уже? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5328
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:26
#1056
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Максаф в одиночку противостоял всем!
Завтра его наградят в Канаде за это..
Жаль только что за свою Украину он ссыт бороться в реале...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:28
#1057
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Цитата:
111:
Да сбежит этот Максик от ответа, как правило..

У тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный? Ну ты не суетись, стой спокойно в очереди, еще успеешь задать :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
#1058
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Цитата:
maxsaf:
Ну опрос проведите, вы же собирались вроде.

Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
#1059
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Цитата:
111:
Максаф в одиночку противостоял всем! Завтра его наградят в Канаде за это..

Ну почему всем))
Те, кто поумнее, не ввязывались :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4406
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:29
#1060
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Цитата:
maxsaf:

Понял , Толстой с хоо. Ми воевал !!! Или как всегда вы не знаете , потому что это ВАМ Это неинтересно +-- как мне вас жалко неуч!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:30
#1061
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Цитата:
Гога:
как мне вас жалко неуч!!

Ну и ладно :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5328
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:30
#1062
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Цитата:
maxsaf:
тебя тоже какой-то вопрос остался неотвеченный

К чему тебе в Кагаде, к самой низшей касте мигрантов, задавать вопрос?
По моему вопрос исчерпан..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8117
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:31
#1063
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Цитата:
maxsaf:
Те, кто поумнее, не ввязывались

ну это уже говорит само за себя. Всех с почином! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:31
#1064
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Цитата:
elektron:
Ваша идея вы и проводите, я вам ссылку с опросом скидывал.

Меня результат с википедии вполне устраивает ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5328
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 13.11.21 - 03:32
#1065
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Цитата:
maxsaf:
кто поумнее, не ввязывались

Ну..
Передай абайке привет..
Что он к дураку оппоненту не ввязывается..
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