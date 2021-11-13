Отправлено: - 03:23

Гога:

Так Максик и не ответил , кто с воевал , про кого Толстой Лев Николаевич писал??КТО С КЕМ ВОЕВАЛ??

Цитата:Я ответил. Вас может ответ не устроил? Ну так не задавайте вопросов если не готовы к ответам))