Отправлено: - 16:37

Запрет ввели после того как участились факты вывоза дешёвого казахстанского бензина в Россию. Владельцы легковых автомобилей пользовались разницей в цене и перепродавали бензин в РФ.

Цитата:Ой, не смешите меня!Вывозили в чем? В пакетах из под молока?Какие факты? Нельзя ли указать хоть пару-тройку фактов?А с газом что? Тоже вывозили в пакетиках и тоже перепродавали?