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≡ «Шин Line» - надежный поставщик шин в Казахстане для любой техники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42817
«Шин Line» - надежный поставщик шин в Казахстане для любой техники
Отправлено: 12.11.21 - 17:07
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Первоначально компания специализировалась на оптовых продажах автошин в Казахстане. Опытный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативность и безупречный подход к сотрудничеству помогли компании завоевать доверие крупнейших компаний Казахстана. Сегодня мы представлены уже в 5 городах Казахстана.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
221
Re: «Шин Line» - надежный поставщик шин в Казахстане для любой...
Отправлено: 12.11.21 - 17:07
#1
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Надеюсь, текст дал заказчик статьи.... Маркетологу руки оторвать за такой текст (что за русский язык, что за содержание).
Цитата:
QING DAO UNI-POWER TYRE CO.,LTD - Powertrac
Caspian AST ТОО - Nexen
Нортек ООО - АШК (Алтайский Шинный Комбинат)

Вопрос по поводу русского:
Что из перечисленного наименование резины (бренд),а что наименование компании?
Вопрос по содержанию:
Если бренд известный - зачем мне как потребителю знать производителя? (перегрузка текста). Если он не известен, то сомневаюсь что будет известен завод
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5247
Re: «Шин Line» - надежный поставщик шин в Казахстане для любой...
Отправлено: 12.11.21 - 22:03
#2
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Моих шин нет там, хотя раньше у них Хакка была помню..
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