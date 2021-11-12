Отправлено: - 17:07

QING DAO UNI-POWER TYRE CO.,LTD - Powertrac

Caspian AST ТОО - Nexen

Нортек ООО - АШК (Алтайский Шинный Комбинат)



Надеюсь, текст дал заказчик статьи.... Маркетологу руки оторвать за такой текст (что за русский язык, что за содержание).Цитата:Вопрос по поводу русского:Что из перечисленного наименование резины (бренд),а что наименование компании?Вопрос по содержанию:Если бренд известный - зачем мне как потребителю знать производителя? (перегрузка текста). Если он не известен, то сомневаюсь что будет известен завод