Прогноз на 5 дней
пасмурно-4°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • ЮЗ, 4.2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42817
Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за руль
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими 9 ноября около 16.00 на улице Парковая. В ходе разбирательств выяснилось, что у 40-летнего водителя нет и никогда не было водительского удостоверения.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4918
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 19:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему с потребителями этой гадости до сих пор церемонятся, наркоманы рудного ходят курить- колоться в парковую зону, там куча камер, можно каждого выцепить и отвести в соответствующие заведения.
Профайл Посетить вебсайт
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
948
Re: Рудничанин без водительских прав и под наркотиками сел за...
Отправлено: 12.11.21 - 21:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автомобиль марки "ВАЗ-2121" был остановлен патрульными полицейскими

На фото ведь не Нива ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS