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≡ Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42817
Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 19:37
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Пожар произошел сегодня ночью, 12 ноября, в с. Осиновка Костанайского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, материалы по данному пожару передали в отдел полиции Костанайского района.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4918
Re: Почему сгорели 600 рулонов сена, выяснит полиция в...
Отправлено: 12.11.21 - 19:37
#1
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Почти семь лямов оставлены без охраны беспризорно и на произвол судьбы. Надо было организоваться с охраной что ли
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