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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 01:18
Цитата:
Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
---
А оно на другие и не способно. Интеллекту не хватает.
serg kost:
Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
---
А оно на другие и не способно. Интеллекту не хватает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 04:41
Ничего не меняется! Кругом одни разборки и посредине оцифрованный с кухонными фотографиями.Скучно живете господа! Я пишу комментарии на ютубе. Там тебе всегда ответят, мало не покажется!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:14
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:26
Цитата:
Интернет перевел, 3000 тенге..
Что то нереально..
Может там уже обделаное, типа рулеты..
serg kost:
Пишут, что сало на Украине уже 185 гривен за кило. Тут не до радостей уже...
Пишут, что сало на Украине уже 185 гривен за кило. Тут не до радостей уже...
Интернет перевел, 3000 тенге..
Что то нереально..
Может там уже обделаное, типа рулеты..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:44
Цитата:
Я так понял, на рынке.
Возможно, что копчёное с прослойками мяса, в детали не вдавался.
Писали местные оттуда.
111:
Может там уже обделаное, типа рулеты.
Может там уже обделаное, типа рулеты.
Я так понял, на рынке.
Возможно, что копчёное с прослойками мяса, в детали не вдавался.
Писали местные оттуда.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:34
Цитата:
Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..
А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..
Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
serg kost:
Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..
А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..
Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:40
Цитата:
Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
---
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.
111:
Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
---
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:41
Сейчас в "Светофоре" свинина 209 рублей кило.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:07
Цитата:
Там конину мало кто ест..
У нас в Светофоре мясо вроде не продают, только колбасы, сало какое то, но мы раз взяли, уже кислое..
Уже не ваш земляк:
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.
Там конину мало кто ест..
У нас в Светофоре мясо вроде не продают, только колбасы, сало какое то, но мы раз взяли, уже кислое..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:09
Когда свиней держал, ьам окпзывпется целая наука, как сделать хороший окорок или бекон, как и чем кормить, давать голодовать, потом опять чем то там..
У нас аыбора не особо, свеклы нет, картофеля тоде или шкурок..
Так кормили, но не одними отрубями, как сейчас, сейчас от них сало рыхлое, не вкусное, если и есть прослойки, то не очень..
У нас аыбора не особо, свеклы нет, картофеля тоде или шкурок..
Так кормили, но не одними отрубями, как сейчас, сейчас от них сало рыхлое, не вкусное, если и есть прослойки, то не очень..
F
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.21
- Сообщений:
- 19
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:15
На ярмарке свинина только боле менее была, по 1900, ну сало как сало, на отрубях..
А вот конины и говядины нормальной не было.
В Астыкжане сейчас добрал хорошую конину, казы даже в полтора пальца..
Вот уж меня он удивляет, где то третий раз беру такую конину там..
Уж лучше по 2800, чем на ярмарке по 1800-2200
А вот конины и говядины нормальной не было.
В Астыкжане сейчас добрал хорошую конину, казы даже в полтора пальца..
Вот уж меня он удивляет, где то третий раз беру такую конину там..
Уж лучше по 2800, чем на ярмарке по 1800-2200
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:16
Цитата:
Я то же держал,они у меня последний раз кушали в 1 ночи,потом кормил их только в обед,приучил к такому режиму,если вдруг раньше зайдёшь в сарай они дрыхнут, пофигу им всё,зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.
111:
Когда свиней держал
Когда свиней держал
Я то же держал,они у меня последний раз кушали в 1 ночи,потом кормил их только в обед,приучил к такому режиму,если вдруг раньше зайдёшь в сарай они дрыхнут, пофигу им всё,зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:19
Цитата:
А как они ласкаются.
Потом жалко резать.
Тоже брал породу ландрас, лопоухих, в Ульяновке тогда, по две тысяч тенге, большие деньги..
Вот мы их мучили, не могли правильно резать, зять уже связал как барана и шею резал как то..
Хотя колоть то проще оказывается..
Просто сердечко надо знать где..
Не знаешь, так у моего братана свинья один раз убежала вместе с колуном по деревне..
Топорами, молотками пришлось..
[Исправлено: 111, 12.11.2021 - 19:20]
Добринцофф:
зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.
зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.
А как они ласкаются.
Потом жалко резать.
Тоже брал породу ландрас, лопоухих, в Ульяновке тогда, по две тысяч тенге, большие деньги..
Вот мы их мучили, не могли правильно резать, зять уже связал как барана и шею резал как то..
Хотя колоть то проще оказывается..
Просто сердечко надо знать где..
Не знаешь, так у моего братана свинья один раз убежала вместе с колуном по деревне..
Топорами, молотками пришлось..
[Исправлено: 111, 12.11.2021 - 19:20]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 13897
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:26
Цитата:
Так ты м..., ой М..., с перепугу до сих пор молоток из рук не выпускаешь?
111:
убежала вместе с колуном по деревне.. Топорами, молотками пришлось..
убежала вместе с колуном по деревне.. Топорами, молотками пришлось..
Так ты м..., ой М..., с перепугу до сих пор молоток из рук не выпускаешь?
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