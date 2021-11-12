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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 54 из 55«1...52535455»
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 01:18
#796
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Цитата:
serg kost:

Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
---
А оно на другие и не способно. Интеллекту не хватает.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 04:41
#797
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Ничего не меняется! Кругом одни разборки и посредине оцифрованный с кухонными фотографиями.Скучно живете господа! Я пишу комментарии на ютубе. Там тебе всегда ответят, мало не покажется!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:14
#798
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Первый боле менее снег..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:26
#799
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Цитата:
serg kost:
Пишут, что сало на Украине уже 185 гривен за кило. Тут не до радостей уже...

Интернет перевел, 3000 тенге..
Что то нереально..
Может там уже обделаное, типа рулеты..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 13:44
#800
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Цитата:
111:
Может там уже обделаное, типа рулеты.

Я так понял, на рынке.
Возможно, что копчёное с прослойками мяса, в детали не вдавался.
Писали местные оттуда.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:34
#801
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Цитата:
serg kost:

Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..
А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..
Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:40
#802
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Цитата:
111:

Хотя все скорее верно, у нас свинину относительно мало едят, людей же мало, конина наша хорошая тоже огого как стоит, казалось бы, страна лошадей..А там все сало едят, все 30 или сколько их там миллионов..Да и сало наверно не то что наше, на отрубях..
---
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
616
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 15:41
#803
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Сейчас в "Светофоре" свинина 209 рублей кило.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:07
#804
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Родственники приезжали, сказали, что у нас в России конина дешевле, чем в Казахстане.

Там конину мало кто ест..
У нас в Светофоре мясо вроде не продают, только колбасы, сало какое то, но мы раз взяли, уже кислое..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:09
#805
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Когда свиней держал, ьам окпзывпется целая наука, как сделать хороший окорок или бекон, как и чем кормить, давать голодовать, потом опять чем то там..
У нас аыбора не особо, свеклы нет, картофеля тоде или шкурок..
Так кормили, но не одними отрубями, как сейчас, сейчас от них сало рыхлое, не вкусное, если и есть прослойки, то не очень..
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F
§ Fough1996
(Пользователи)
Регистрация:
29.10.21
Сообщений:
19
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:14
#806
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:15
#807
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На ярмарке свинина только боле менее была, по 1900, ну сало как сало, на отрубях..
А вот конины и говядины нормальной не было.
В Астыкжане сейчас добрал хорошую конину, казы даже в полтора пальца..
Вот уж меня он удивляет, где то третий раз беру такую конину там..
Уж лучше по 2800, чем на ярмарке по 1800-2200
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8251
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:16
#808
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Цитата:
111:
Когда свиней держал

Я то же держал,они у меня последний раз кушали в 1 ночи,потом кормил их только в обед,приучил к такому режиму,если вдруг раньше зайдёшь в сарай они дрыхнут, пофигу им всё,зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:19
#809
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Цитата:
Добринцофф:
зато с осени по март выросли два огромных лопаухих ландраса.

А как они ласкаются.
Потом жалко резать.
Тоже брал породу ландрас, лопоухих, в Ульяновке тогда, по две тысяч тенге, большие деньги..
Вот мы их мучили, не могли правильно резать, зять уже связал как барана и шею резал как то..
Хотя колоть то проще оказывается..
Просто сердечко надо знать где..
Не знаешь, так у моего братана свинья один раз убежала вместе с колуном по деревне..
Топорами, молотками пришлось..

[Исправлено: 111, 12.11.2021 - 19:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13897
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 12.11.21 - 19:26
#810
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Цитата:
111:
убежала вместе с колуном по деревне.. Топорами, молотками пришлось..

Так ты м..., ой М..., с перепугу до сих пор молоток из рук не выпускаешь? :lol:
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