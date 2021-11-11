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≡ Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42815
Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в Казахстане
Отправлено: 11.11.21 - 15:06
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Еще в 2017 году сенатор Ольга Перепечина озвучивала запрос о необходимости разработки законопроекта "О погребении и похоронном деле". Однако, как подчеркнул сенатор Едил Мамытбеков, профильные госорганы этот вопрос проигнорировали и заволокитили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Re: Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в...
Отправлено: 11.11.21 - 15:06
#1
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Государство, увидев что смерть приносит неплохой доход, решило и все деньги гробовщиков хапнуть..
Ога, сделать платное арендное жилье на кладбищах, не заплатил, как в странах запада, выкапываем тебя и пшел вон...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5237
Re: Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в...
Отправлено: 11.11.21 - 15:08
#2
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Сейчас то по три человека подкладывают..
Ужос .
Это тем, кто не может оплатить отдельную могилу, есть такая услуга, о подкладке.
На мусульманских то не подкладешь, там подкоп, все завалится.
Хотя могут и так тоже сделать..
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
97
Re: Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в...
Отправлено: 11.11.21 - 21:00
#3
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Лучше кремация. Удобно. Места не занимает. Цивилизованл. Сейчас похороны стоят больше чем, гробовые. А с менталитетом нашим, типа что я хуже других, последние портки сымут, но 200 человек позвать надо. Кстати до сих пор все собираются и с этим ничего не поделаешь. Правда не все, а только те у кого есть связи. Поэтому и очередь в эти рестораны за 3 месяца вперёд. Ну это уже другая тема.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1393
Re: Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в...
Отправлено: 12.11.21 - 18:22
#4
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Если за что-то берётся государство, жди какого-то подвоха.
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