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≡ 600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42815
600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 13:20
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Об этом в редакцию "НГ" сообщил Кайржан УРАЗАКОВ. По его словам пожар начался около часу ночи 12 ноября в п. Осиновка. Сгоревшее сено принадлежало ИП Таурбаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5233
Re: 600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 13:20
#1
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Завистников полно не только тут на форуме, а и к сожалению, они не гнушаются и в реальной жизни гадить..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23257
600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 13:26
#2
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Цитата:
111:
а и к сожалению, они не гнушаются и в реальной жизни гадить..

Тут совсем на "шалость" не - похоже... 8-) :-o
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23257
Re: 600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 16:42
#3
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Цитата:
Конкуренты
мы будем вынуждены пустить наш скот под нож.

Конкуренты - подожгли...
:lol: :-o
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
13
600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 16:46
#4
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Цитата:
111:
Завистников полно не только тут на форуме, а и к сожалению, они не гнушаются и в реальной жизни гадить..

А может это была отплата за что-то?
Или, наоборот, в воспитательных целях?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
144
600 рулонов сена сгорели в Костанайской области
Отправлено: 12.11.21 - 16:57
#5
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Цитата:
Don Julio:
А может это была отплата за что-то? Или, наоборот, в воспитательных целях?

руки поджигателям в огне подержать несколько минут, исключительно в воспитательных целях...
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