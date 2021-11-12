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≡ Депутаты Семея выиграли суд у своего же маслихата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42815
Депутаты Семея выиграли суд у своего же маслихата
Отправлено: 12.11.21 - 16:44
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Довольно интересный прецедент, когда депутаты идут против решения коллег, считая их действия неправомочными. Кроме Семея на данный момент таких случаев нигде не зарегистрировано, сообщает ratel.kz.
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
13
Re: Депутаты Семея выиграли суд у своего же маслихата
Отправлено: 12.11.21 - 16:44
#1
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Ну если депутаты не могут у себя добиться исполнения законов, что говорить о простых обывателях.
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