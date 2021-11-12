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≡ В Костанае подписан первый электронный договор гарантирования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42815
В Костанае подписан первый электронный договор гарантирования
Отправлено: 12.11.21 - 16:41
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В минувшую среду в Костанае подписан первый договор гарантирования в онлайн-режиме между Фондом «Даму», АО "First Heartland Jusan Bank" и ТОО «Костанай DWT/ДВТ».
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
13
Re: В Костанае подписан первый электронный договор...
Отправлено: 12.11.21 - 16:41
#1
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Цитата:
При этом Фонд «Даму» уменьшил административные расходы и оптимизировал штат сотрудников.

Что в переводе означает, одних уволил, другим зарплату срезал.
Цифровизация!
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