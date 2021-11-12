Re: Головкин объявил об объединительном бое с...

Отправлено: - 15:39

протухшая новость, о которой все знали еще полгода назад. Чего сейчас все о ней пишут? А по факту, Головкину пора давно уже перчатки на гвоздь вешать. Или он таки хочет закончить карьеру нокаутом?