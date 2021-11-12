Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-1°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • З-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42812
Головкин объявил об объединительном бое с "суперчемпионом"
Отправлено: 12.11.21 - 15:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин объявил об объединительном бое с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2308
Re: Головкин объявил об объединительном бое с...
Отправлено: 12.11.21 - 15:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
протухшая новость, о которой все знали еще полгода назад. Чего сейчас все о ней пишут? А по факту, Головкину пора давно уже перчатки на гвоздь вешать. Или он таки хочет закончить карьеру нокаутом?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS