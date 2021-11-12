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≡ Запрет на вывоз бензина за пределы Казахстана автотранспортом продлили на полгода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42812
Запрет на вывоз бензина за пределы Казахстана автотранспортом продлили на полгода
Отправлено: 12.11.21 - 14:50
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Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз бензина за пределы государства автотранспортом. Исключением станет вывоз бензина в баках, предусмотренных заводом-изготовителем, а также в отдельных ёмкостях объёмом не более 20 л.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
118
Re: Запрет на вывоз бензина за пределы Казахстана...
Отправлено: 12.11.21 - 14:50
#1
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а ж/д составами получается вывозите))
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