Отправлено: - 12:24

Доктор СИЗШ:

Пенсионер, это большой кошак! Он может делать хорошо только 3 вещи.Жрать, спать, и срать!

Цитата:Доктор, вы зачем дочек за арабских котов замуж отдали? Раз они больше ничего не могут, кроме вами перечисленного.