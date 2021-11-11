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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.11.21 - 18:02
#6376
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Цитата:
alex_60:
Помню Кличко на олимпиаду сало вез, его таможня не пропустила.

А что, Кличко это = абайка?... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.11.21 - 23:53
#6377
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Марик, сегодня наверное
спать лёг - голодным?
:lol: ;-) :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.21 - 07:31
#6378
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Дракон, пенсионер может поработать с бумагой только в туалете))))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.21 - 07:34
#6379
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Пенсионер, это большой кошак! Он может делать хорошо только 3 вещи.Жрать, спать, и срать!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8107
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.11.21 - 12:24
#6380
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Пенсионер, это большой кошак! Он может делать хорошо только 3 вещи.Жрать, спать, и срать!

Доктор, вы зачем дочек за арабских котов замуж отдали? Раз они больше ничего не могут, кроме вами перечисленного. :lol:
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