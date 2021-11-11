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≡ Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42809
Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 15:47
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В селе Жалтырколь Костанайской области зарегистрирован случай заболевания сибирской язвой одной головы КРС. В связи с этим на территории ТОО «Баталинское» произведен вынужденный забой животного.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5229
Re: Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в...
Отправлено: 11.11.21 - 15:47
#1
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По тихому надо было на ярмарке пихнуть..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
297
Re: Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в...
Отправлено: 12.11.21 - 04:55
#2
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Казахи суеверный народ. Отец привез из города корову холмогорку. Она приносила часто по 2 телят. Пастух с ума сходил, когда видел, как эта корова ложилась на бок и выпивала часть молока. Не могла дотерпеть до вечерней дойки. Потому отец соорудил на шею корове частокол из штакетника. Местный ветеринар сделал животному липовую справку о бруцеллезе. Пришлось корову продать в соседний поселок. Там бруцеллез не подтвердился, и корова прожила еще несколько лет.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
297
Re: Случай заражения коровы сибирской язвой подтвердился в...
Отправлено: 12.11.21 - 05:05
#3
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Мать была в ужасе, когда видела, что казашки варили бешбармак на кострах в оцинкованных ведрах. Никакие доводы не помогали, что нельзя такого делать! Мать была акушеркой, и переживала, что придется принимать детей уродов.Цинк очень вреден для организма в горячей воде. Казашки показывали матери штампованную напоминалку на дне ведер. Для питьевой воды.
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