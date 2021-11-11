Отправлено: - 12:52

отремонтировали после публикации «НГ»





После публикации «НГ» дело сдвинулось с мертвой точки.

После публикации в «НГ» мы написали еще три письма: в Федерацию легкой атлетики РК, президенту и в наш акимат, - рассказывает Лаптева.

Почти то же, что «Нашей Газете» написали в ответе из управления спорта. Но обратили, видимо, на нас внимание, и наша ДЮСШ поняла, что надо что-то делать

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Я кончено ничего не имею против,но ребят не так же настырно себя нахваливать))Видимо на вас внимание обратили или всё-таки после писем в федерацию,акимат и президенту?))