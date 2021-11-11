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≡ «Не манеж, но тренироваться можно» - Подвал, где занимаются юные легкоатлеты, отремонтировали после публикации «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42809
«Не манеж, но тренироваться можно» - Подвал, где занимаются юные легкоатлеты, отремонтировали после публикации «НГ»
Отправлено: 11.11.21 - 12:26
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В средней школе № 7 Костаная 5 ноября прошли веселые старты и церемония посвящения школьников в юные спортсмены. Таким мероприятием воспитанники и тренеры секции легкой атлетики при городской ДЮСШ неформально отпраздновали завершение ремонта. Родители юных легкоатлетов больше полугода добивались улучшения условий для тренировок. После публикации «НГ» дело сдвинулось с мертвой точки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13896
«Не манеж, но тренироваться можно» - Подвал, где занимаются юные легкоатлеты, отремонтировали после публикации «НГ»
Отправлено: 11.11.21 - 12:26
#1
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Я ниче не имею против, но ковид же вроде :-x

Цитата:
Вот подвал СШ № 7, здесь сейчас безопасно заниматься, ничто не угрожает дыхательной системе школьников.


А что насчет дыхательной системы их бабушек и дедушек?

[Исправлено: maxsaf, 11.11.2021 - 12:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11056
Re: «Не манеж, но тренироваться можно» - Подвал, где занимаются...
Отправлено: 11.11.21 - 12:52
#2
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Цитата:
отремонтировали после публикации «НГ»



Цитата:
После публикации «НГ» дело сдвинулось с мертвой точки.



Цитата:
После публикации в «НГ» мы написали еще три письма: в Федерацию легкой атлетики РК, президенту и в наш акимат, - рассказывает Лаптева.


Цитата:
Почти то же, что «Нашей Газете» написали в ответе из управления спорта. Но обратили, видимо, на нас внимание, и наша ДЮСШ поняла, что надо что-то делать


Я кончено ничего не имею против,но ребят не так же настырно себя нахваливать))
Видимо на вас внимание обратили или всё-таки после писем в федерацию,акимат и президенту?))
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
101
Re: «Не манеж, но тренироваться можно» - Подвал, где занимаются...
Отправлено: 11.11.21 - 22:26
#3
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Да..в свое время я был неплохим легкоатлетом, бегал, прыгал, метал... тренировались, где Бог разрешил.. и в Парке Победы, и на стадионе.. и в 5ой школе.. в конце концов в нашем родном ДЮСШ, в данный момент там распологается Султан.. результаты были.. 3 раза занимал первенство Чемпионата Казахстана.. вот и думаю, а что с тех пор то поменялось.. футбол и бокс тащим.. а остальное побоку? На остальные виды спорта забито по полной.. есть они, или нет.. да никому это не интересно.. так и живем, товарищи... эти виды спорта не интересны, денег они не приносят, ибо спорт - это уже бизнес...
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