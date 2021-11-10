Отправлено: - 22:18

111:

Да и попал то выходит тот, кто купил..

111:

Но как там, он же не мог знать что она ворованная

111:

даже есть закон, в недвижимости знаю такое, добросовестный приобретатель. В движимом не знаю, может нет такого..

Цитата:Это так всегда, естественно.Цитата:Ну по цене то можно было догадаться, даже если и не знал.Цитата:Да он по моему для всего один, но с нюансами (во всяком случае у нас)Ворованное или нелегальное купил, будь готов, что потеряешь совсем.