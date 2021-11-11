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≡ Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42809
Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 21:04
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Финансовая безопасность - это то, ради чего люди учатся, работают, заводят семьи, детей и даже рискуют в бизнесе. Все хотят иметь уверенность в завтрашнем дне и один из главных факторов такой уверенности - счет в банке на приличную сумму. Но как же накопить достаточное количество средств, чтобы “спать спокойно”?
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
9
Re: Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в...
Отправлено: 11.11.21 - 21:04
#1
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Цитата:
Финансовая безопасность - это то, ради чего люди учатся, работают, заводят семьи, детей и даже рискуют в бизнесе. 

Русский язык, велик и могуч! И конечно вытерпит когда доходы и уверенность в их надёжности, обзовут "финансовой безопасностью".
Но если для этой цели заводят семью и даже детей, как утверждает автор, что он имеет ввиду?
Кто-то имеет способность получать доход просто заведя семью? Или детей?
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
9
Re: Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в...
Отправлено: 11.11.21 - 21:08
#2
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Цитата:
Тогда через 20-25 лет (срок действия договора) вкладчик сможет наслаждаться путешествиями на пенсии.

Верю!
Честно врут!
Искренне!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2608
Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 21:47
#3
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Цитата:
Don Julio:
Тогда через 20-25 лет (срок действия договора) вкладчик сможет наслаждаться путешествиями на пенсии.
Верю! Честно врут! Искренне!


Профайл
D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
9
Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 22:00
#4
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Цитата:
Козлов я:

Невзирая что у вас на снимке, героиня Светланы Крючковой, тётя Песя Шмуклис, но никак не тётя Соня, а также то что некоторые превращают свою сексуальную привлекательность в финансовую независимость, уже этого одного достаточно, чтобы признать ваш совет неактуальным.
:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8106
Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в Костанайской области
Отправлено: 11.11.21 - 22:40
#5
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Цитата:
NG.kz:
Финансовая безопасность - это то, ради чего люди учатся, работают, заводят семьи, детей и даже рискуют в бизнесе.

Ну это если как в странах африки, чем больше детей, которым повезёт перебраться в Европу, ну и тд... То да верное утверждение. А если случилось развестись - алименты до совершеннолетия. :-x Цитата:
NG.kz:
Но как же накопить достаточное количество средств, чтобы “спать спокойно”?

А вот это с вышеперечисленным уже никакой взаимосвязи не имеет. :lol: :-P
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
529
Re: Запас прочности или зачем быть финансово подготовленным в...
Отправлено: 11.11.21 - 22:53
#6
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Цитата:
 Но как же накопить достаточное количество средств, чтобы “спать спокойно”?

Нужно меньше тратить на всякую ненужную ерунду.
И не связываться в наше беспокойное время с разными акциями, кредитами и микрофинансовых и организациями.
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