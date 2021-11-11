Отправлено: - 21:04

Финансовая безопасность - это то, ради чего люди учатся, работают, заводят семьи, детей и даже рискуют в бизнесе.

Цитата:Русский язык, велик и могуч! И конечно вытерпит когда доходы и уверенность в их надёжности, обзовут "финансовой безопасностью".Но если для этой цели заводят семью и даже детей, как утверждает автор, что он имеет ввиду?Кто-то имеет способность получать доход просто заведя семью? Или детей?