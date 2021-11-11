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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 53 из 53«1...515253
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:36
#781
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Цитата:
alex_60:
не останавливайся, 111,жги,

Обиделся сильно
Шурик че фильм будем Парфенову заказывать?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:40
#782
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дайте кто нибудь пирожок
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:41
#783
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Цитата:
abaika95:
Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))

Ага. Меня трудно теперь насмешить, но тебе иногда удаётся.
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.Цитата:
abaika95:
Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать?

У тебя с памятью как, нормально?
Ты сам же писал, что только фейсбук банит.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:41
#784
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абайка95, а что ты такой грустный?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:52
#785
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Цитата:
alex_60:
абайка95, а что ты такой грустный?

Кличко сало у него - забрал... :lol: :oops:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:55
#786
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Пишут, что сало на Украине уже 185 гривен за кило.
Тут не до радостей уже...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:13
#787
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Цитата:
alex_60:
останавливайся, 111,жги, я тебя специально запустил в галоп

Блин, тебе уже 61..
Шестьдесят один!
Кто в галоп пускается, так это каждый раз ты бегаешь за мной по пятам..
Да и с идиотами говорить, что то неохота уже..
Вы всегда выигрываете..
У тебя что там, вообще крыша едет..

[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 20:17]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:23
#788
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111,а чего то тебя в термапарке не было? классно время провели.
сауна.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:26
#789
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Цитата:
111: Да и с идиотами говорить, что то неохота уже..


абайка95 имеешь ввиду? согласен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:26
#790
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Цитата:
alex_60:
чего то тебя в термапарке не было?

Все нормально, отдельная кабинка, пицца, соки..
Извини, но ты не захотел..
А ты что, хотел меня голышом увидеть?
Ладно, иди гавкай дальше, не буду уподобляться тебе и вставать в ответ на коленки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5229
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:37
#791
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И так у тебя судьба трагическая, оттого и злобный стал на весь мир и завидуешь..
За эти 12 лет что на форуме, хоть что то сделал для себя, кроме как ныть и ныть..
Вот и ноешь..
Квартира видите ли моя купленая Гафуровым..
Это же надо до такой скотской зависти то дойти..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:41
#792
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продолжай 111.
все идет по плану.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14159
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:44
#793
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два с небольшим часа до футбола.
ждем.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 21:17
#794
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Цитата:
alex_60:
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.

А ты уже получил и съел свой пирожок?
У тебя то 10 аванс был))
Цитата:
serg kost:
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.

В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом и помощником дрессеровщика))Цитата:
serg kost:
У тебя с памятью как, нормально? Ты сам же писал, что только фейсбук банит.

Да? Когда? Давай цитату
Цитата:
alex_60:
абайка95, а что ты такой грустный?

Что у тебя аванс 10го а ты его уже проел))
Цитата:
alex_60:
абайка95 имеешь ввиду? согласен.

Цитата:
111:
Блин, тебе уже 61..

Уровень тролинга
Саша-61 годик
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
529
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 21:35
#795
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Цитата:
abaika95:
В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом

Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.
У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
Цитата:
abaika95:
Когда?

Народ помнит, и ладно.
Может тебе ещё про КНБ цитату дать?
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