Отправлено: - 18:45

ladas:

Кроме того всё продавцы в любом случае платят 3 процента за свои товарообороты.

ladas:

Рынки видимо тоже налево работают по вашей логике.

Цитата:Во первых сейчас на "Упрощёнке" налоги не платят до 2023г,а во вторых что бы заплатить налог с оборота,нужно его показать этот оборот,то есть выбить фискальный чек,ну я вот как то не встречал на ярмарке продавцов с фискальными чекамиЦитата:Покупал на рынке костюм-комбинезон рабочий,покупал джинсы,кроссовки и насос ручеек для колодца,расчитывался исключительно переводами и само собой чек мне никто не выдал,так что вы правы ,рынки налево работают.