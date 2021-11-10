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≡ В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42809
В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 10.11.21 - 15:56
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После принятия поправок, регулирующих мобильные переводы предпринимателям, в банковских приложениях должна появиться новая функция. Об этом сообщил вице-министр финансов Марат Султангазиев.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8249
В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 11.11.21 - 18:45
#15
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Цитата:
ladas:
Кроме того всё продавцы в любом случае платят 3 процента за свои товарообороты.

Во первых сейчас на "Упрощёнке" налоги не платят до 2023г,а во вторых что бы заплатить налог с оборота,нужно его показать этот оборот,то есть выбить фискальный чек,ну я вот как то не встречал на ярмарке продавцов с фискальными чеками ;-)
Цитата:
ladas:
Рынки видимо тоже налево работают по вашей логике.

Покупал на рынке костюм-комбинезон рабочий,покупал джинсы,кроссовки и насос ручеек для колодца,расчитывался исключительно переводами и само собой чек мне никто не выдал,так что вы правы ,рынки налево работают.
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
125
В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 11.11.21 - 20:47
#16
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Цитата:
Добринцофф:много вы видели на ярмарке продавцов которые принимают платежи через приложение Kaspi Pay и сколько их них пользуются онлайн кассой?

Если вы не видели, это не значит, что они с этим не работают.
А если вам обидно, что они не пробивают чеки, а вы пробиваете, то пожалуйтесь на них в соответствующие органы. Возможно вы откроете им наконец-то глаза на это безобразие.
А на рынке, чтобы не работали налево требуйте чек, а не обвиняйте всех подряд голословно.
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
7
В мобильных переводах появится новая функция - вице-министр
Отправлено: 11.11.21 - 21:19
#17
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Государству по многим причинам выгоднее безнал.
Смиритесь уже!
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