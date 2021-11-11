Re: Закон по содержанию кладбищ предложили разработать в...

Отправлено: - 21:00

Лучше кремация. Удобно. Места не занимает. Цивилизованл. Сейчас похороны стоят больше чем, гробовые. А с менталитетом нашим, типа что я хуже других, последние портки сымут, но 200 человек позвать надо. Кстати до сих пор все собираются и с этим ничего не поделаешь. Правда не все, а только те у кого есть связи. Поэтому и очередь в эти рестораны за 3 месяца вперёд. Ну это уже другая тема.