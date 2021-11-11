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≡ Оденем «голые» трубы. Изоляция стирается все больше
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42809
Оденем «голые» трубы. Изоляция стирается все больше
Отправлено: 11.11.21 - 20:21
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О длинном участке теплотрассы во дворе дома № 102 по ул. Чехова, на котором в нескольких местах стерлась изоляция, «НГ» сообщил житель Костаная Асылжан БЕРДИМБЕТОВ.

- Часто хожу мимо этого двора в центре города и каждый раз вижу, что изоляция на трубах стирается все больше, - рассказал он.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
947
Re: Оденем «голые» трубы. Изоляция стирается все больше
Отправлено: 11.11.21 - 20:21
#1
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Цитата:
Изоляция стирается все больше

Извините, но и заголовок статьи неверный и в тексте статьи тоже неправильно написано...
Изоляция в виде рубероида и под ним утеплитель не может вот так просто стираться, им кто-то помогает ;-) Рвут изоляцию, шагают по ней постоянно - да, тогда придет в негодность, но виноват то кто? Теплокомпания?
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D
* Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
7
Re: Оденем «голые» трубы. Изоляция стирается все больше
Отправлено: 11.11.21 - 20:53
#2
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Цитата:
dandiv:
Извините, но и заголовок статьи неверный и в тексте статьи тоже неправильно написано... Изоляция в виде рубероида и под ним утеплитель не может вот так просто стираться, им кто-то помогает

Тут если и есть, то очень несущественная неточность. Трудно точно описать процесс помощи в истирании рубероида неизвестными лицами.
Кроме случая, если вдруг этих лиц установят, то тогда это может быть порча. Если нет, то и истирание, ничем не хуже и вполне себе правильно.
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