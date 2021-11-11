Отправлено: - 20:53

dandiv:

Извините, но и заголовок статьи неверный и в тексте статьи тоже неправильно написано... Изоляция в виде рубероида и под ним утеплитель не может вот так просто стираться, им кто-то помогает

Цитата:Тут если и есть, то очень несущественная неточность. Трудно точно описать процесс помощи в истирании рубероида неизвестными лицами.Кроме случая, если вдруг этих лиц установят, то тогда это может быть порча. Если нет, то и истирание, ничем не хуже и вполне себе правильно.