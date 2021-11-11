Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:36
Цитата:
Обиделся сильно
Шурик че фильм будем Парфенову заказывать?
alex_60:
не останавливайся, 111,жги,
не останавливайся, 111,жги,
Обиделся сильно
Шурик че фильм будем Парфенову заказывать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:40
дайте кто нибудь пирожок
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:41
Цитата:
Ага. Меня трудно теперь насмешить, но тебе иногда удаётся.
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.Цитата:
У тебя с памятью как, нормально?
Ты сам же писал, что только фейсбук банит.
abaika95:
Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))
Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))
Ага. Меня трудно теперь насмешить, но тебе иногда удаётся.
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.Цитата:
abaika95:
Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать?
Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать?
У тебя с памятью как, нормально?
Ты сам же писал, что только фейсбук банит.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:41
абайка95, а что ты такой грустный?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23250
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:52
Цитата:
Кличко сало у него - забрал...
alex_60:
абайка95, а что ты такой грустный?
абайка95, а что ты такой грустный?
Кличко сало у него - забрал...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:55
Пишут, что сало на Украине уже 185 гривен за кило.
Тут не до радостей уже...
Тут не до радостей уже...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:13
Цитата:
Блин, тебе уже 61..
Шестьдесят один!
Кто в галоп пускается, так это каждый раз ты бегаешь за мной по пятам..
Да и с идиотами говорить, что то неохота уже..
Вы всегда выигрываете..
У тебя что там, вообще крыша едет..
[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 20:17]
alex_60:
останавливайся, 111,жги, я тебя специально запустил в галоп
останавливайся, 111,жги, я тебя специально запустил в галоп
Блин, тебе уже 61..
Шестьдесят один!
Кто в галоп пускается, так это каждый раз ты бегаешь за мной по пятам..
Да и с идиотами говорить, что то неохота уже..
Вы всегда выигрываете..
У тебя что там, вообще крыша едет..
[Исправлено: 111, 11.11.2021 - 20:17]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:23
111,а чего то тебя в термапарке не было? классно время провели.
сауна.
сауна.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:26
Цитата:
абайка95 имеешь ввиду? согласен.
111: Да и с идиотами говорить, что то неохота уже..
абайка95 имеешь ввиду? согласен.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:26
Цитата:
Все нормально, отдельная кабинка, пицца, соки..
Извини, но ты не захотел..
А ты что, хотел меня голышом увидеть?
Ладно, иди гавкай дальше, не буду уподобляться тебе и вставать в ответ на коленки..
alex_60:
чего то тебя в термапарке не было?
чего то тебя в термапарке не было?
Все нормально, отдельная кабинка, пицца, соки..
Извини, но ты не захотел..
А ты что, хотел меня голышом увидеть?
Ладно, иди гавкай дальше, не буду уподобляться тебе и вставать в ответ на коленки..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:37
И так у тебя судьба трагическая, оттого и злобный стал на весь мир и завидуешь..
За эти 12 лет что на форуме, хоть что то сделал для себя, кроме как ныть и ныть..
Вот и ноешь..
Квартира видите ли моя купленая Гафуровым..
Это же надо до такой скотской зависти то дойти..
За эти 12 лет что на форуме, хоть что то сделал для себя, кроме как ныть и ныть..
Вот и ноешь..
Квартира видите ли моя купленая Гафуровым..
Это же надо до такой скотской зависти то дойти..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:41
продолжай 111.
все идет по плану.
все идет по плану.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 20:44
два с небольшим часа до футбола.
ждем.
ждем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11056
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 21:17
Цитата:
А ты уже получил и съел свой пирожок?
У тебя то 10 аванс был))
Цитата:
В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом и помощником дрессеровщика))Цитата:
Да? Когда? Давай цитату
Цитата:
Что у тебя аванс 10го а ты его уже проел))
Цитата:
Цитата:
Уровень тролинга
Саша-61 годик
alex_60:
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.
абайка95, мается голодный от голода, а аванс только 20.
А ты уже получил и съел свой пирожок?
У тебя то 10 аванс был))
Цитата:
serg kost:
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.
Вообще-то я в цирке фотографом работал. И по собственному желанию дрессировщику помогал.
В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом и помощником дрессеровщика))Цитата:
serg kost:
У тебя с памятью как, нормально? Ты сам же писал, что только фейсбук банит.
У тебя с памятью как, нормально? Ты сам же писал, что только фейсбук банит.
Да? Когда? Давай цитату
Цитата:
alex_60:
абайка95, а что ты такой грустный?
абайка95, а что ты такой грустный?
Что у тебя аванс 10го а ты его уже проел))
Цитата:
alex_60:
абайка95 имеешь ввиду? согласен.
абайка95 имеешь ввиду? согласен.
Цитата:
111:
Блин, тебе уже 61..
Блин, тебе уже 61..
Уровень тролинга
Саша-61 годик
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 21:35
Цитата:
Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.
У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
Цитата:
Народ помнит, и ладно.
Может тебе ещё про КНБ цитату дать?
abaika95:
В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом
В клетке фотографироваться взамен сбежавшего бабуина это ещё не значит что быть фотографом
Что-то тебя на быдляческие провокации пробило.
У нас в цирке даже обезьяны вели себя приличнее.
Цитата:
abaika95:
Когда?
Когда?
Народ помнит, и ладно.
Может тебе ещё про КНБ цитату дать?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Don Julio, drakon, serg kost
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать