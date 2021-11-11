Отправлено: - 20:26

alex_60:

чего то тебя в термапарке не было?

Цитата:Все нормально, отдельная кабинка, пицца, соки..Извини, но ты не захотел..А ты что, хотел меня голышом увидеть?Ладно, иди гавкай дальше, не буду уподобляться тебе и вставать в ответ на коленки..