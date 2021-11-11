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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 52 из 53«1...50515253»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11055
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:55
#766
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Цитата:
drakon:
Наверное - твоей и здесь... Моё мнение может не совпадать, с твоим...

Все официально заявляю что это не Гога а дракон хамит как хомячок из клетки
Умилительно)))
Цитата:
111:
Это сейчас его поприжали.. То есть тогда еще, когда он полгода бегал по пятам за Нургельды с извинениями..

А за Гафуровым видно не собирается?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:56
#767
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Цитата:
maxsaf: Конечно, легко. Все в ваших руках, даже это.
Вот и придерживай свой вагон с фекалиями двумя руками.
Может чище станет на форуме
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:57
#768
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Цитата:
alex_60:
111 аж трясет. такой жалкий.

Ну вот, пошли мелкие провокации и оскорбления..
Тебе дали ПП зачем, за этим?
Господа или товарищи модераторы, можете хоть что то предпринять от очередных мелких провокаций личного характера?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:58
#769
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Цитата:
abaika95:
Гафуровым видно не собирается

Он в личке извинился..
Как всегда..
Такой наезд, что Гафуров мне квартирой отплатил и квартира не моя, а его..
Это надо сильно кланяться, чтоб простили..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:03
#770
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Цитата:
abaika95:
Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкриги

Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун.
Тебя в цирк не взяли за профнепригодность?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:03
#771
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ржу не могу.
111 и абайка95,
веселят публику.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:06
#772
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Цитата:
abaika95:
Гафуровым видно не

Гафуров не той национальности.
Он тогда Нургельды обвинил в его национальности и что именно он и все его родичи нацисты, видите ли не пропускают его дебильные комментарии..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:08
#773
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Обвинив его в нацизме, обвинил и редакцию, мол она нацистов только берет модераторами, если они определенной нации .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5226
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:09
#774
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Зачем собрался вспоминать прошлое, не знаю..
Чтобы обелить себя как то?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:17
#775
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Цитата:
abaika95:
Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база))) Можно допустить?

Не знаю что такое Охта-центр. Насчет крещатика - точно нет. Я с одним переписываюсь периодически по профессиональной сфере - так он букву Ы пишет ЬI (кто не понял - мягкий знак и латинская i, т.к буквы Ы нет в украинском языке.), потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:18
#776
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Цитата:
Соцопрос: 76 процентов американцев уверены, что Facebook вредит обществу США

Это что-ли из-за слова на букву х...?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:19
#777
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не останавливайся, 111,жги,
я тебя специально запустил в галоп, чтоб до ужина в три часа ночи хватило темпа.
пивко дневное на исходе поди, бежи пока не поздно за новой дозой.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
527
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:19
#778
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Цитата:
Victor Yang:
Не знаю что такое Охта-центр.

Офис Газпрома в Питере.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11055
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:31
#779
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Цитата:
serg kost:
Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун. Тебя в цирк не взяли за профнепригодность

Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))
Цитата:
alex_60:
ржу не могу. 111 и абайка95, веселят публику

Когда я такое читаю каждый раз от него
Я понимаю
Его в очередной раз задело))
Цитата:
111:
Гафуров не той национальности.

В том именно что не той,Как раз именно не той самой
Не русский же Гафуров (со всем к нему уважением)
Цитата:
Victor Yang:
Не знаю что такое Охта-центр

Троллинг центр из России
Которые провоцируют в сети
Цитата:
Victor Yang:
потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.

Ну так всегда же можно поменять чтобы казалось так как тебе надо))
Цитата:
serg kost:
Это что-ли из-за слова на букву х...?

Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать? Ютюб банит до сих пор?))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:35
#780
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Цитата:
abaika95:
Всем поуеховшим советую

За 3 часа, я лучше сериал, про
любовь, посмотрю... :lol: :oops: :-P
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