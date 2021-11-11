Отправлено: - 18:55

drakon:

Наверное - твоей и здесь... Моё мнение может не совпадать, с твоим...

111:

Это сейчас его поприжали.. То есть тогда еще, когда он полгода бегал по пятам за Нургельды с извинениями..

Цитата:Все официально заявляю что это не Гога а дракон хамит как хомячок из клеткиУмилительно)))Цитата:А за Гафуровым видно не собирается?