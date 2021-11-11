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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11055
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:55
Цитата:
Все официально заявляю что это не Гога а дракон хамит как хомячок из клетки
Умилительно)))
Цитата:
А за Гафуровым видно не собирается?
drakon:
Наверное - твоей и здесь... Моё мнение может не совпадать, с твоим...
Наверное - твоей и здесь... Моё мнение может не совпадать, с твоим...
Все официально заявляю что это не Гога а дракон хамит как хомячок из клетки
Умилительно)))
Цитата:
111:
Это сейчас его поприжали.. То есть тогда еще, когда он полгода бегал по пятам за Нургельды с извинениями..
Это сейчас его поприжали.. То есть тогда еще, когда он полгода бегал по пятам за Нургельды с извинениями..
А за Гафуровым видно не собирается?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:56
Цитата:
Может чище станет на форуме
maxsaf: Конечно, легко. Все в ваших руках, даже это.Вот и придерживай свой вагон с фекалиями двумя руками.
Может чище станет на форуме
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:57
Цитата:
Ну вот, пошли мелкие провокации и оскорбления..
Тебе дали ПП зачем, за этим?
Господа или товарищи модераторы, можете хоть что то предпринять от очередных мелких провокаций личного характера?
alex_60:
111 аж трясет. такой жалкий.
111 аж трясет. такой жалкий.
Ну вот, пошли мелкие провокации и оскорбления..
Тебе дали ПП зачем, за этим?
Господа или товарищи модераторы, можете хоть что то предпринять от очередных мелких провокаций личного характера?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 18:58
Цитата:
Он в личке извинился..
Как всегда..
Такой наезд, что Гафуров мне квартирой отплатил и квартира не моя, а его..
Это надо сильно кланяться, чтоб простили..
abaika95:
Гафуровым видно не собирается
Гафуровым видно не собирается
Он в личке извинился..
Как всегда..
Такой наезд, что Гафуров мне квартирой отплатил и квартира не моя, а его..
Это надо сильно кланяться, чтоб простили..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:03
Цитата:
Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун.
Тебя в цирк не взяли за профнепригодность?
abaika95:
Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкриги
Зайдет сюда турецкий корпус и плакали российские блицкриги
Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун.
Тебя в цирк не взяли за профнепригодность?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:03
ржу не могу.
111 и абайка95,
веселят публику.
111 и абайка95,
веселят публику.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:06
Цитата:
Гафуров не той национальности.
Он тогда Нургельды обвинил в его национальности и что именно он и все его родичи нацисты, видите ли не пропускают его дебильные комментарии..
abaika95:
Гафуровым видно не
Гафуровым видно не
Гафуров не той национальности.
Он тогда Нургельды обвинил в его национальности и что именно он и все его родичи нацисты, видите ли не пропускают его дебильные комментарии..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:08
Обвинив его в нацизме, обвинил и редакцию, мол она нацистов только берет модераторами, если они определенной нации .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:09
Зачем собрался вспоминать прошлое, не знаю..
Чтобы обелить себя как то?
Чтобы обелить себя как то?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14517
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:17
Цитата:
Не знаю что такое Охта-центр. Насчет крещатика - точно нет. Я с одним переписываюсь периодически по профессиональной сфере - так он букву Ы пишет ЬI (кто не понял - мягкий знак и латинская i, т.к буквы Ы нет в украинском языке.), потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.
abaika95:
Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база))) Можно допустить?
Потомучто вполне можно допустить что пишут это не казахи а ребята из Охта центр или Крещатик-база))) Можно допустить?
Не знаю что такое Охта-центр. Насчет крещатика - точно нет. Я с одним переписываюсь периодически по профессиональной сфере - так он букву Ы пишет ЬI (кто не понял - мягкий знак и латинская i, т.к буквы Ы нет в украинском языке.), потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:18
Цитата:
Это что-ли из-за слова на букву х...?
Соцопрос: 76 процентов американцев уверены, что Facebook вредит обществу США
Это что-ли из-за слова на букву х...?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14155
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:19
не останавливайся, 111,жги,
я тебя специально запустил в галоп, чтоб до ужина в три часа ночи хватило темпа.
пивко дневное на исходе поди, бежи пока не поздно за новой дозой.
я тебя специально запустил в галоп, чтоб до ужина в три часа ночи хватило темпа.
пивко дневное на исходе поди, бежи пока не поздно за новой дозой.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:19
Цитата:
Офис Газпрома в Питере.
Victor Yang:
Не знаю что такое Охта-центр.
Не знаю что такое Охта-центр.
Офис Газпрома в Питере.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11055
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:31
Цитата:
Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))
Цитата:
Когда я такое читаю каждый раз от него
Я понимаю
Его в очередной раз задело))
Цитата:
В том именно что не той,Как раз именно не той самой
Не русский же Гафуров (со всем к нему уважением)
Цитата:
Троллинг центр из России
Которые провоцируют в сети
Цитата:
Ну так всегда же можно поменять чтобы казалось так как тебе надо))
Цитата:
Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать? Ютюб банит до сих пор?))
serg kost:
Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун. Тебя в цирк не взяли за профнепригодность
Я думал, что ты хотя бы неглупый клоун. Тебя в цирк не взяли за профнепригодность
Ну тебя из цирка виднее какие клонуы бывают глупые или неглупые))
Цитата:
alex_60:
ржу не могу. 111 и абайка95, веселят публику
ржу не могу. 111 и абайка95, веселят публику
Когда я такое читаю каждый раз от него
Я понимаю
Его в очередной раз задело))
Цитата:
111:
Гафуров не той национальности.
Гафуров не той национальности.
В том именно что не той,Как раз именно не той самой
Не русский же Гафуров (со всем к нему уважением)
Цитата:
Victor Yang:
Не знаю что такое Охта-центр
Не знаю что такое Охта-центр
Троллинг центр из России
Которые провоцируют в сети
Цитата:
Victor Yang:
потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.
потому как вот в его случае он чаще украинским пользуется и русская раскладка ему особо не нужна.
Ну так всегда же можно поменять чтобы казалось так как тебе надо))
Цитата:
serg kost:
Это что-ли из-за слова на букву х...?
Это что-ли из-за слова на букву х...?
Что и в Фейсбуке слово на х нельзя писать? Ютюб банит до сих пор?))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23249
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 11.11.21 - 19:35
Цитата:
За 3 часа, я лучше сериал, про
любовь, посмотрю...
abaika95:
Всем поуеховшим советую
Всем поуеховшим советую
За 3 часа, я лучше сериал, про
любовь, посмотрю...
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